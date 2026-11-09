El proyecto más ambicioso de Apple TV: la novela futurista que superó a su época y dio origen a ‘Matrix’ llega al streaming

La plataforma de streaming Apple TV oficializó la producción y el calendario de lanzamiento de Neuromante, serie basada en la emblemática novela de ciencia ficción escrita por William Gibson y publicada en 1984.

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La producción televisiva, considerada por la industria cinematográfica como un proyecto complejo debido a la densidad de la obra original, está programada para estrenarse globalmente el 22 de enero de 2027.

La temporada inicial constará de diez episodios, iniciando con una entrega doble y continuaciones semanales hasta el 19 de marzo del 2027.

La historia sigue el viaje de Henry Case, un destacado hacker cuya habilidad para conectarse al ciberespacio fue bloqueada como castigo tras defraudar a sus jefes.

Su oportunidad de reivindicarse surge al ser reclutado para una operación de alto riesgo contra una poderosa corporación. Para esta misión cuenta con el respaldo de Molly, una mercenaria dotada de modificaciones cibernéticas.

La adaptación estará protagonizada por el actor británico Callum Turner en el papel de Case y por Briana Middleton en la interpretación de Molly.

El reparto principal se completa con figuras de amplia trayectoria cinematográfica como Mark Strong, Peter Sarsgaard, Clémence Poésy, Dane DeHaan, Joseph Lee y Max Irons.

La dirección de los capítulos iniciales estará a cargo de JD Dillard, mientras que Graham Roland asumirá el rol de showrunner y productor ejecutivo.

Publicada hace más de cuatro décadas, la obra de William Gibson fue galardonada con los premios más prestigiosos de la ciencia ficción. La obra de Gibson se adelantó a su época al introducir ideas como la navegación en la red, la Inteligencia Artificial y la dominación sociocultural por parte de megacorporaciones, sentando las bases estéticas y temáticas del ciberpunk.

Aunque películas como Matrix o videojuegos como Cyberpunk 2077 popularizaron muchas de las ideas de Gibson, Neuromante fue la verdadera pionera. Para los conocedores del tema, el gran reto del equipo creativo será darle un aire fresco a una historia cuya estética y visuales ya han sido exprimidos durante los últimos cuarenta años.

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El traslado de Neuromante al mundo de la televisión se suma a la estrategia del servicio de streaming por explorar obras literarias de alta complejidad y construcción de mundos extensos, como ya lo han hecho con adaptaciones de la saga Fundación de Isaac Asimov y Silo de Hugh Howey.

Contar con diez episodios le dará a la serie el espacio necesario para profundizar en la psicología de sus personajes y construir la atmósfera densa que la novela necesita.