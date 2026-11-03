Westcol mostró por error su tarjeta de crédito en pleno en vivo y le hicieron millonario robo: compraron hasta una nevera

Durante una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick, el creador de contenido antioqueño Luis Fernando Villa Álvarez, conocido públicamente como Westcol, expuso de manera accidental los datos visibles de su tarjeta de crédito mientras compartía pantalla con su audiencia.

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El descuido en vivo desencadenó una serie de transacciones financieras no autorizadas en cuestión de minutos, las cuales sumaron cerca de ocho millones de pesos colombianos, según las declaraciones ofrecidas por el propio streamer durante la emisión.

El suceso tuvo lugar el lunes 2 de noviembre, en momentos en que el creador de contenido de 25 años interactuaba como de costumbre con miles de espectadores conectados a su canal.

De acuerdo con el fragmento de la transmisión —que posteriormente se viralizó en redes sociales—, Villa mostró por error en pantalla información confidencial de su tarjeta vinculada a Bancolombia mientras intentaba exhibir otro contenido en su ordenador.

Poco después de la exposición de los datos, el influenciador empezó a recibir notificaciones bancarias en tiempo real en las que se reportaban diversos cargos y movimientos no reconocidos.

“Qué montón de compras (…) me robaron como ocho palitos”, afirmó Westcol de manera directa ante sus seguidores mientras cotejaba las alertas bancarias que llegaban a su pantalla.

De acuerdo con lo expuesto durante la emisión, las transacciones no autorizadas abarcaron desde consumos habituales en plataformas digitales hasta compras en comercios de gran superficie.

Entre los movimientos registrados figuraban pagos asociados a videojuegos, suscripciones a servicios de entretenimiento, transacciones en sitios de apuestas en línea y consumos en establecimientos como Almacenes Éxito.

Westcol filtra su tarjeta de credito en Stream (Ya está cancelada) https://t.co/OCdqIoXbhj — El que los deprime 👹 (@Ladepresion__) November 2, 2026

Uno de los cargos que mayor atención generó entre los usuarios fue la adquisición de una nevera realizada a través de una tienda en línea en cuestión de segundos.

Ante la gran cantidad de cobros, el creador de contenido procedió a comunicarse por llamada con uno de sus colaboradores de confianza, Omar, para pedirle que cancelara la tarjeta bancaria.

Westcol filtra por error su tarjeta bancaria en directo y sus seguidores le gastan su dinero. "¡Mostré mi tarjeta! Se me acaba de filtrar la tarjeta en streaming... Me van a comprar de todo. ¡Brother, todo menos esto! Creo que se compraron una nevera en Flamingo con pantalla LED, me acaba de llegar la notificación." — Terreno Viral (@terrenoviral) November 3, 2026

La llamada, transmitida también en directo, tuvo como objetivo frenar la continuidad de nuevos cargos, aunque la medida no revirtió de manera automática los montos que ya se habían procesado en los sistemas de pago.

Luego del suceso, llamó la atención de la audiencia la posición inicial asumida por el influenciador respecto al dinero robado. Durante el mismo espacio, Villa sostuvo que no planeaba iniciar reclamaciones ante la entidad financiera para solicitar la devolución de los fondos, manifestando que daría por perdida esa suma en favor de quienes ejecutaron los movimientos.

La postura de Villa generó conversación. Mientras una parte de los internautas reaccionó con comentarios de humor frente al descuido, otros sectores abrieron debates sobre la veracidad del incidente o la posibilidad de que respondiera a una dinámica de contenido.

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El incidente sufrido por el creador paisa vuelve a poner en evidencia los riesgos de seguridad digital y manejo de información sensible en las redes, donde un fallo como este puede derivar en fraudes cibernéticos en tiempo récord.