Policía de España toma primera medida con Jesús Owono tras fallecimiento de Jesús de Miguel

El delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, de 30 años de edad, murió tras el fuerte golpe que sufrió con un contrario en un partido de la Segunda División de España contra el Andorra.

El choque fue con el portero Jesús Owono, quien se enfrentaría a durísimas consecuencias legales. Al menos, ya se sabe la primera medida de la Policía española que avanza con la investigación.

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Apenas se conoció de su fallecimiento, la Policía de España tomó medidas en este asunto y se conoció que abrió un expediente contra el portero Jesús Owono, internacional con la Selección de Guinea Ecuatorial.

Las autoridades en Canarias aseguran que esta muerte no tiene una causa natural, más allá de que pueda ser considerada una situación de juego.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de esa región del país, consultadas por fuentes españolas, detallan que este incidente estaría dejando a un lado el tinte deportiva y las autoridades ordinarias intervendrían con una apertura de expediente que fuerza un avance de la investigación que tendría repercusiones legales contra Owono.

Las próximas horas serán determinantes para saber con exactitud si Jesús Owono se podría enfrentar a un juicio y solicitar defensa, además de poder ser acusado de algún delito tras el choque que llevó a la muerte de su colega.

Jesús Owono, arquero del FC Andorra de la segunda división de España Foto: NurPhoto via Getty Images

“La policía ha abierto una investigación en coordinación con las autoridades judiciales por la muerte del delantero”, informaron fuentes policiales a la Agencia AFP.

El fútbol mundial está de luto

El golpe que acabó con De Miguel en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife se produjo en los últimos minutos del encuentro entre el Tenerife y el Andorra. El jugador se disponía a controlar un balón en el centro del campo cuando Owono salió a despejar la pelota, arrollando al delantero rival.

El árbitro reflejó en el acta que Owono, al que expulsó, había impactado con la pierna en alto en De Miguel. El jugador del Tenerife quedó tendido en el suelo, donde fue atendido por las asistencias. Esto habría forzado un paro cardiorrespiratorio.

Castigo deportivo para Owono

Por ahora, Jesús Owono recibirá un castigo de carácter deportivo en España. Es confirmado que la liga de ascenso lo castigará con varias fechas de suspensión.

El abogado Antonio Aguiar, especialista en derecho deportivo, dijo en los micrófonos de Blu Radio que Owono podría recibir el castigo máximo que se expone en el reglamento del fútbol español que son 12 partidos de suspensión.