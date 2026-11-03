Drástica decisión que afecta la Copa de Asia por la guerra: el fútbol en crisis por conflicto en Medio Oriente

La fase final de la Copa Asiática 2027, programada para Arabia Saudita, será aplazada debido a la escalada bélica en esta región del Medio Oriente, informó la confederación de fútbol de Asia, a cargo de la logística del torneo.

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Cabe recordar que la Copa de Asia estaba programada para celebrarse del 7 de enero al 5 de febrero de 2027. Pero fue aplazada por la guerra que se vive en esta zona del mundo y ahora tendrá lugar entre el 23 de diciembre de 2027 y el 21 de enero de 2028.

Varios eventos deportivos en Arabia Saudita fueron cancelados o aplazados las últimas semanas por esta situación que altera la seguridad, después de que los hutíes proiraníes de Yemen atacaran el aeropuerto de Riad y otras instalaciones en el reino petrolero.

“El comité organizador de la Copa Asiática aprobó la reprogramación del torneo insignia de naciones a la luz de las actuales circunstancias excepcionales derivadas de los acontecimientos en la región”, indicó la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) en un comunicado de prensa.

La AFC citó también las “importantes complejidades logísticas e interrupciones de viajes”.

La terminal de Riad suspendió temporalmente sus operaciones después del ataque que dejó 12 muertos y 309 heridos, según el balance oficial saudí. Foto: X

“Las nuevas fechas del torneo serán presentadas a la FIFA para su aprobación”, agregó.

Nuevas fechas para la Copa de Asia

Los organizadores en Arabia Saudita insistieron en octubre que la Copa Asiática iba acorde con su programa pese a los temores por la situación de seguridad en el país y la región de Oriente Medio.

Las ciudades de Yeda, Riad y otras serán sedes del torneo de fútbol más importante de Asia de un mes de duración, que sin duda deja en alta vulnerabilidad a jugadores, visitantes y dirigentes.

La decisión de mover la fecha casi un año se tomó después de “extensas discusiones y consultas” entre las autoridades sauditas y la AFC, cuya sede central está en Kuala Lumpur. Eventos del Rally Dakar y el Gran Premio de Yeda de la Fórmula 1 también han tenido aplazamientos en sus fechas originales por los diferentes conflictos en la región.

Los hutíes de Yemen han atacado infraestructuras de Arabia Saudita, incluyendo el aeropuerto de Riad, desde que en julio se reanudaron las hostilidades tras años de tregua.

El grupo combatiente proiraní enfrenta a una coalición internacional encabezada por Arabia Saudita que apoya al gobierno de Yemen, que ha sido reconocido internacionalmente.

Hay serias advertencias a viajeros, empleados y compañías aéreas de que no utilicen el espacio aéreo saudí ni los aeropuertos por estas semanas, salvo los de las ciudades santas de La Meca y Medina.