Un segundo accidente sacude España en medio de la conmoción por la muerte de Jesús de Miguel: jugador quedó inconsciente

En medio de la conmoción por la muerte del futbolista de CD Tenerife, Jesús de Miguel, un segundo accidente sacude a la Segunda División de España. Un mal cálculo de un atacante dejó inconsciente a un defensor cuando accidentalmente le patea el rostro.

En el Albacete vs. Sabadell, el mediocampista del visitante, Quadrió Liameed, salió en camilla del estadio luego de recibir una patada accidental por parte del delantero rival, José Corpas.

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Sucedió al minuto 42 y, como se detalló previamente, todo ocurre en un balón dividido que el jugador de Sabadell espera el balón para rechazarlo con su cabeza, por lo que se agacha y, luego de cabecear el esférico, lo sorprende una imprudente patada de Corpas.

El delantero intentaba coger el balón de volea; sin embargo, no tuvo en cuenta que su rival ya le había ganado la posición y, en vez de impactar con el balón, pateó el rostro de su rival. Inmediatamente, Liamedd cayó al césped y se mostró inconsciente, por lo que sus colegas se mostraron desesperados y empezaron a pedir la asistencia médica.

Los servicios médicos entraron a la cancha para atenderlo. La ambulancia se llevó al mediocampista y el Carlos Belmonte —el estadio en donde se jugaba el partido— quedó completamente conmocionado y a la espera del parte médico.

Pese al accidente, el fútbol siguió su curso y el árbitro sancionó con una roja al delantero Corpas. El juego se reanudó, mientras que en un centro médico lograron que Liameed volviera a su normalidad.

El estado de salud de Liamedd

El Sabadell reportó que el jugador salió del campo consciente y acompañado por un miembro del cuerpo médico del equipo. Un día después del encuentro, detallaron que había recuperado la conciencia y se le hacían algunas pruebas.

Ambulancia saliendo del estadio Foto: X @CESabadell - API

“Quadri Liameed se encuentra en observación y se le están realizando pruebas en un centro médico. El jugador está consciente y las primeras pruebas están siendo positivas”, explicó el equipo.

Los reportes oficiales indican que no pasó a mayores la situación de este jugador, por lo que la situación pasó desapercibida; sin embargo, luego de que se supo la muerte de Jesús de Miguel (CD Tenerife), resurgió la alerta por este caso similar que sucedió también en la Liga Hypermotion de España este fin de semana.

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