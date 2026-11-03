La muerte de Jesús de Miguel es un suceso que ha tenido consternado al deporte mundial. Para el atacante de CD Tenerife el golpe recibido por un arquero rival lo condujo a la clínica y allí, durante la mañana del martes se dio su muerte.

Fue un suceso que golpeó de manera directa el balompié mundial. Uefa como la organización más importante en el Viejo Continente no fue ajena a dicho fallecimiento y decidió en las últimas horas notificar de manera oficial que en todos los partidos de la presente semana se haría un minuto de silencio.

Entre martes, miércoles y jueves está previsto que se jueguen partidos de Champions, Europa y Conference League, donde se rendirá homenaje a de Miguel.

Notificación oficial de Uefa

Por medio de las redes sociales de la organización, estos empezaron uniéndose a las condolencias diciendo: “La comunidad del fútbol europeo está de luto por la pérdida del delantero de CD Tenerife, Jesús de Miguel Alameda”.

Luego de eso expusieron la determinación tomada en los más de 50 partidos: “Extendemos nuestras más profundas condolencias a su familia, amigos y compañeros de equipo en este momento increíblemente difícil. Se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de la UEFA esta semana en su memoria”.

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Partidos más importantes de esta semana previstos por Uefa:

Barcelona vs. Aston Villa.

Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich.

Manchester United vs. Roma.

AEK Atenas vs. Real Madrid.

Fenerbahçe vs. Liverpool.

RB Leipzig vs. Manchester City.

Real Sociedad vs. Lyon.

AZ Alkmaar vs. Juventus.

Atalanta vs. Kairat Almaty.

55 partidos en total:

Champions League: 18 partidos.

Europa League: 19 partidos.

Conference League: 18 partidos.

Fútbol de España se detiene

A través de la Real Federación Española de Fútbol se pudo conocer que luego del deceso vivido en el balompié ibérico, estos no consideran prudente seguir con las acciones de Copa tanto en la categoría masculina como femenina para la presente semana. Por decisión conjunta, el fútbol de dicho país durante estos días queda detenido.

“La Real Federación Española de Fútbol ha acordado ampliar a tres días la suspensión de sus competiciones de fútbol tras el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife”, iniciaron.

“De esta forma, la Copa del Rey Mapfre y la Copa de la Reina Iberdrola pospondrán su actividad en señal de respeto y solidaridad durante el martes 3, el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre, fechas en las que estaban previstos diferentes encuentros de la primera y tercera eliminatoria, respectivamente”, definieron recientemente en España.

“Una vez más, la RFEF desea expresar su dolor por esta irreparable pérdida y trasladar su más sentido pésame y apoyo a los familiares y amigos de Jesús de Miguel, así como su ánimo al conjunto tinerfeño y a toda su afición”, se solidarizaron con los familiares y afectados por la muerte del delantero.

En busca de dar claridad sobre una reprogramación de dichos partidos han finiquitado: “La nueva planificación y los horarios definitivos de los encuentros aplazados se comunicarán próximamente”.