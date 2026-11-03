Colombia tiene una nueva líder en ventas de motos: esta fue la marca que desplazó a Suzuki en octubre

Los gremios del sector automotor, Fenalco y ANDI compartieron el más reciente balance de la venta de motocicletas nuevas durante el mes de octubre.

Colombia vende más carros nuevos que en todo 2025 y va por más: estos modelos impulsaron el récord

Las entidades destacaron el buen comportamiento que estos vehículos tuvieron durante el décimo mes del año, en el que comercializaron un total de 123.214 motos nuevas en el país, un crecimiento del 24,72 % en comparación con lo visto durante el mismo periodo del año 2025.

La tendencia de compra de motos nuevas se orientó en el segmento de cilindrada entre 101 CC y 125 CC, con un 445%, seguida por el segmento entre los 151 CC y 200 CC (30,1 %).

Los tres departamentos que tuvieron los mayores registros en el país durante octubre fueron Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, los cuales en conjunto representaron el 46 % del total del mercado de motocicletas del territorio nacional.

La limpieza regular del casco de moto no solo mejora la higiene, también ayuda a conservar sus materiales y prolongar su vida útil, según fabricantes del sector. Foto: Getty Images

Si bien el sector presentó números favorables, también contó con una reducción de ventas de un 3,06 % con respecto al pasado mes de septiembre, ya que en ese mes Colombia registró la venta de 127.098 unidades.

Durante ese periodo, la marca que más destacó fue la fabricante Suzuki, quien llegó a matricular un total de 20,067 unidades nuevas en el país. No obstante, los más recientes reportes demuestran que la compañía japonesa fue destronada al segundo lugar durante el mes de octubre.

La marca de motos que más unidades vendió durante octubre

De acuerdo a la información emitida por la ANDI y Fenalco, la marca de motos Bajaj se quedó con la primera posición del mercado de unidades nuevas vendidas en octubre de 2026.

La fabricante de la India logró conseguir este puesto tras un margen reducido, ya que superó a Suzuki por una corta diferencia. Bajaj consiguió matricular un total de 19,227 unidades, teniendo un incremento del 8,9 % con lo visto el año pasado.

Bajaj ocupó el primer lugar entre las marcas de motocicletas más vendidas en Colombia durante octubre, con 19.227 unidades matriculadas. Foto: Bajaj - API

En el caso de Suzuki, comercializaron 19.170 motos nuevas en Colombia, quedando en la segunda posición por una corta ventaja de 57 ventas.

Dentro de los siguientes puestos se encontraron Honda, AKT y Yamaha, quienes llegaron a vender un total de 17,880, 17,385 y 16,701 motocicletas en el país, respectivamente.

Las marcas que tuvieron las mayores ventas de motocicletas en Colombia fueron las siguientes: