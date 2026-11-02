Licencia de conducción por puntos: así es la propuesta del Gobierno De La Espriella que cambiaría las reglas en Colombia

El Gobierno Nacional del presidente Abelardo De La Espriella, a través del Ministerio de Transporte, anunció este lunes 2 de noviembre la propuesta de implementar la licencia de conducción por puntos en Colombia.

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Esta iniciativa, la cual forma parte de las propuestas que se están construyendo para reformar el Código Nacional de Tránsito, busca aplicar un sistema que se encargue de sancionar a los conductores que acumulan infracciones y reconocer a aquellos que mantienen buenos hábitos de conducción y cumplen las normas.

“Acumular infracciones por exceso de velocidad, conducir bajo efectos del licor u otras conductas que ponen en peligro la vida de los demás y que no haya consecuencias graves. Eso tiene que cambiar”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

El objetivo del Gobierno Nacional es contrarrestar los casos de fallecidos que se registran en las vías del país. Según información del Ministerio de Transporte, más de 8.000 personas mueren cada año mientras recorren los corredores del país. En promedio, una muerte ocurre cada 24 horas.

Es ante esta realidad que la propuesta de una licencia de conducción por puntos busca tomar medidas para poder cambiar el comportamiento de muchos conductores en el país.

Así funcionaría la licencia de conducción por puntos

El Ministerio de Transporte indica que la propuesta de la licencia de conducción por puntos busca contemplar que cada conductor del país cuente con un puntaje que irá cada vez disminuyendo al cometer una infracción.

La pérdida de los puntos dependerá de las faltas cometidas. En caso de que el conductor tenga su puntaje agotado, significaría que podría perder la licencia de conducción.

Este sistema no solamente se encargaría de perjudicar a los actores viales que no siguen las normas de tránsito, sino que también busca reconocer a aquellos que tienen un buen comportamiento y cumplen con lo establecido en la ley.

La licencia de conducción por puntos pretende reconocer a quienes respetan las normas y sancionar a quienes ponen en riesgo la vida en las vías. Foto: Senado de la República de Colombia - API

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, afirma que esta propuesta no solamente se trata de sancionar, sino de crear una cultura de responsabilidad al volante.

“Lo que se busca es reconocer a quienes conducen con responsabilidad y cumplen las normas, y que aquellas personas que ponen en peligro la vida de los demás tengan consecuencias, incluso hasta con la pérdida de la licencia”, afirmó la ministra.

Esta propuesta forma parte de un proceso de escucha ciudadana que el Gobierno Nacional ha llevado a cabo: múltiples mesas de conversación en distintas ciudades del país para construir una reforma al Código Nacional de Tránsito.