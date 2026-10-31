¿Cuenta con la licencia de conducción? Estas son las causas por las que pueden suspenderla o cancelarla en Colombia

La licencia de conducción es el documento con el que se autoriza que un ciudadano pueda recorrer las calles y vías de Colombia a través de un vehículo. El usuario tuvo que pasar por un proceso, superando exámenes teóricos y prácticos en instituciones autorizadas, que le enseñaron las normas de tránsito que deben aplicarse cuando se encuentra conduciendo.

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Sí, de lo contrario, el ciudadano comete una infracción, recibirá sanciones económicas, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito.

Incluso, dependiendo del nivel de gravedad que haya realizado, la persona podría estar viendo la suspensión o cancelación de su licencia de conducción.

Las autoridades y entidades de tránsito hacen un llamado a los distintos actores viales, para que siempre sigan las normas que se encuentran establecidas en la ley 769 de 2002 y de este modo prevenir siniestros viales o cualquier hecho que brinda afectaciones a las vías del país.

La licencia de conducción puede ser suspendida temporalmente o cancelada de manera definitiva por distintas infracciones. Foto: Senado de la República de Colombia - API

Las infracciones que suspenden la licencia de conducción en Colombia

Aunque hay infracciones que conllevan la cancelación de la licencia, existen varias causales que suspenden temporalmente el documento.

Según lo establecido en el artículo 26 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, las razones son:

Por órdenes de las autoridades de tránsito que estén fundamentadas en la imposibilidad permanente mental o física para conducir.

Por fallecimiento o por lesiones personales.

Por decisión judicial.

Por estar manejando un vehículo en estado de embriaguez o bajo el efecto de alucinógenos.

Por prestar el vehículo con motivos de servicio de transporte, a menos que el orden público permita realizarlo.

La suspensión de una licencia de conducción se efectúa siempre y cuando el conductor haya recibido 2 infracciones de tránsito durante un lapso de 6 meses.

En caso de que el comparendo haya sido por conducir en estado de embriaguez, solo se necesitará de 1 comparendo para suspender la licencia.

Las infracciones que cancelan para siempre la licencia de conducción en Colombia

Las formas de perder de forma definitiva la licencia de conducción son las siguientes: