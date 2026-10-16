¿Tiene multas de tránsito en Bogotá? Esta es la fecha límite para pagarlas con descuento del 60%

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, ha ofrecido un espacio para todas aquellas personas que tienen pendientes multas de tránsito en la ciudad.

¿Tiene multas de tránsito? Alcaldía Galán ofrece 60% de descuento en intereses

Se trata de un descuento del 60% en los intereses de deudas que se hayan atrasado antes del 30 de junio de 2024.

El Distrito informa que este beneficio se encarga de cobijar a todos los ciudadanos que hoy en día presenten multas por infracciones a las normas de tránsito y transporte, además de declaratorios de abandono y acuerdos de pagos suscritos y vigentes.

Este descuento no se aplica para cualquier obligación que sea derivada de sanciones por haber conducido en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas.

¿Cuándo es la fecha límite para conseguir el descuento?

La Secretaría Distrital de Movilidad informa que el plazo máximo para poder acceder a este beneficio es hasta el 21 de diciembre de 2026, por lo que hacen un llamado para que los cientos de ciudadanos que cuentan con multas pendientes se dirijan a los sitios correspondientes para realizar el trámite.

“Invitamos a los conductores que cumplen las condiciones para acceder a este beneficio y aprovechar esta oportunidad para ponerse al día con sus obligaciones. El plazo va hasta el 21 de diciembre de 2026 para hacerlo y aprovechar este alivio”, comentó la secretaria Distrital de Movilidad, María Fernanda Ortiz.”

Los ciudadanos que tengan deudas pendientes por infracciones de tránsito podrán consultar si cumplen los requisitos para acceder al descuento en los intereses. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - Carlos Sierra

El Distrito indica que, por medio del descuento del 60% para las multas de tránsito, se estaría beneficiando a más de 700.000 deudores, siempre y cuando estén cumpliendo con los requerimientos establecidos y hagan el pago en el plazo previsto.

El paso a paso para conseguir el descuento es el siguiente:

Ingresar a la página web de la entidad de la Secretaría Distrital de Movilidad, o acceder a través de la herramienta ‘Mi Movilidad a un clic’.

Hacer clic en el botón ‘Consulta Comparendos’.

Consultar las obligaciones ingresando el tipo y número de documento de identidad o la placa del vehículo.

Verificar el valor a pagar con el beneficio aplicado y hacer el pago en línea mediante PSE. También puede descargar el volante de pago para cancelar presencialmente en las sucursales de Banco de Occidente o Banco Caja Social.

Efectuar el pago en los corresponsales bancarios autorizados a nivel nacional: Grupo Éxito, Efecty, Punto Red, Oxxo, Farmatodo, Súper Giros, Punto de Pago y Gana.

“La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda a los conductores que el trámite para acceder al beneficio es directo, gratuito y no requiere intermediarios. Antes de hacer cualquier pago, consulte únicamente los canales oficiales de la entidad”, comenta.