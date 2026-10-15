Dian hace exigencia a la CEA: situación podría incrementar el costo de la licencia de conducción

Conseguir la licencia de conducción puede salir más costoso en Colombia, luego de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) le exigiera y declarara a los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) pagar los cobros del IVA del 19 %.

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La entidad traería repercusiones a alrededor de 1.300 escuelas de formación encargadas de capacitar a los ciudadanos que buscan recorrer las calles del país a través de un vehículo, según informa Caracol Radio.

Los motivos de la Dian se basan en conceptos emitidos en los años 2021 y 2025, en los que afirman que los servicios prestados por los CEA se encuentran gravados con la tarifa general del 19 %, que no son reconocidos como establecimientos de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH).

La discusión sobre el IVA de las escuelas de conducción podría tener efectos en el costo de obtener la licencia en Colombia. Foto: Senado de la República de Colombia - API

Esta posición se fundamenta en el numeral 5 del artículo 476 del Estatuto Tributario, en el que se incluyen las exclusiones del IVA para determinados servicios educativos.

La Dian sostiene que, si bien las escuelas de formación para adquirir la licencia de conducción son reconocidas por las secretarías de educación, no significa que sus servicios sean educativos, por lo que reiteran que se les debe cobrar el IVA, tal como lo indica el Oficio 2016-EE-042794 del 14 de abril de 2016 emitido por el Ministerio de Educación.

“Los servicios educativos prestados por los Centros de Enseñanza Automovilística no están comprendidos dentro de los servicios de educación prestados por establecimientos de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y, por ende, no se configura el supuesto previsto en el numeral 5 del artículo 476 del Estatuto Tributario para que proceda la exclusión de IVA”, señaló la Dian en el Concepto 015906 del 19 de noviembre de 2025.

Reacciones tras el anuncio

Luego del llamado por parte de la Dian, múltiples funcionarios políticos compartieron su punto de vista.

El representante a la Cámara por el partido Liberal, Octavio Cardona, cuestionó la decisión, por lo que en el marco de la reforma de un nuevo Código Nacional de Tránsito, aconseja mantener el cobro del IVA para las personas que se capacitan en los centros de educación para adquirir la licencia de conducción por motivos laborales.

“Hoy, a la gente que quiere ganarse la vida manejando un taxi, un bus, un Jeep, un vehículo de servicios especiales o que simplemente quiere conducir su propio vehículo, la están obligando a pagar el IVA”, afirmó.

Cardona comentó que el cobro sería una carga económica para los ciudadanos que utilizan el documento para trabajar: “No es justo que en Colombia, hoy, por un tema de interpretación, graben con el IVA a las personas más pobres de Colombia”.