Licencia de conducción gratis: la propuesta que evalúa el Gobierno De La Espriella

Durante el Congreso de Colfecar 2026, una nueva propuesta fue compartida con el Gobierno nacional, la cual busca facilitar el acceso gratuito a la licencia de conducción por medio de programas del Sena.

Hasta 10 años sin licencia de conducción: la nueva sanción que ningún conductor esperaba en las vías del país

Esta iniciativa fue presentada por la presidenta ejecutiva de Colfecar, Nidia Hernández, con el objetivo de brindar una solución a la escasez de conductores de carga en Colombia.

La representante del gremio transportador indicó que este planteamiento se encuentra vinculado con el cambio generacional de camioneros, considerado prioritario para el sector.

En lo expuesto durante el Congreso, los conductores de carga tienen una edad promedio de 45 años, al tiempo que los costos invertidos para la formación y la licencia de conducción terminan siendo altos, lo cual se convierte en una barrera para los trabajadores que buscan acceder a este documento.

En este contexto, Hernández le solicitó al Sena incluir la conducción de carga dentro de sus programas de formación y entregar la licencia de conducción sin costo.

La presidenta ejecutiva de Colfecar, Nidia Hernández, planteó una propuesta para facilitar el acceso a la licencia de conducción para nuevos conductores de carga. Foto: Ventanilla Única de Servicios - Felipe Rocha

La intención de esta propuesta es brindar un espacio que facilite la llegada de nuevos transportadores al país y solucionar la falta de conductores de carga que enfrenta hoy en día el sector.

“Esa es una deuda que tiene que saldarse y esperamos que se haga en este Gobierno. Esperemos que eso facilite que muchos jóvenes accedan a formación técnica, no solo de conducción, sino de mantenimiento”, comentó.

Ante esta iniciativa planteada al Gobierno nacional, el vicepresidente de la República, Jose Manuel Restrepo, contestó a la solicitud del gremio de transportadores, indicando que se llevará a cabo una reunión con el Sena para tratar el tema vigente.

“Somos conscientes de que el problema que ustedes tienen de escasez de conductores es un problema de fondo, es un problema de relevo generacional, es un problema de interés sobre este sector, es un problema de formación”, expresó.

El alto funcionario también aprovechó para mencionar que en el país existen 2,4 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, por lo que podrían ser tenidos en cuenta para aquellos diálogos relacionados con la formación y las oportunidades de trabajo.

Desde su llegada a la Casa de Nariño, el Gobierno De La Espriella ha estado atento a múltiples propuestas en materia de la licencia de conducción.

El Gobierno nacional analizará, junto con el Sena, una propuesta relacionada con la formación y el acceso a la licencia de conducción para conductores de carga. Foto: Foto 1: CESAR CARRION - Presidencia // Foto 2: AYMER ANDRÉS ÁLVAREZ - El País

Por medio de sus redes sociales, el presidente de la República ha compartido múltiples propuestas, entre ellas ampliar el tiempo de vigencia de estos documentos en el país.

“Voy a revisar y buscar reducir el costo de las licencias de conducción, eliminar costos innecesarios asociados al trámite y aumentar su vigencia a 8 o 10 años”, anunció De La Espriella.