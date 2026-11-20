Una fotomulta es un documento que se encarga de registrar una presunta infracción a una norma de tránsito, la cual es detectada por cámaras, radares y otros medios electrónicos.

¿Tiene una fotomulta colocada y no lo sabe? Así puede consultar si debe comparendos en Colombia

Son por medio de estos sistemas que un conductor es notificado sobre la falta cometida cuando circulaba por las calles o corredores del país. Ya sea exceder los límites de velocidad, no respetar los horarios de restricción como el pico y placa o avanzar por zonas cuando el semáforo se encontraba en rojo.

A pesar de que las cámaras de fotomultas son instaladas para registrar casos de intolerancia que afecten la movilidad en el país, se pueden presentar ocasiones en donde los usuarios no consideran coherente la sanción.

Un caso, por ejemplo, es recibir una comunicación que indica que un conductor se encontraba parqueado en una zona prohibida, cuando en realidad detuvo su carro porque se encontraba en un trancón.

Otro hecho que fue conocido fue el de un vehículo que recibió un comparendo por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, a pesar de ser transportado por una grúa. La entidad posteriormente revisó el hecho y anuló la infracción.

Para estos y otros casos similares, el Gobierno Nacional informa a los ciudadanos que pueden presentar una solicitud de impugnación o reclamación, siguiendo varios pasos para evitar pagar un comparendo.

¿Cuál es el procedimiento para impugnar una fotomulta en Colombia?

El Ministerio de Justicia establece cuál es el paso a paso que debe seguir un ciudadano si busca impugnar una fotomulta en el país.

Dentro de los 11 días hábiles siguientes a la comunicación de la fotomulta, el usuario debe agendar una cita para apelar la multa en audiencia, la cual puede ser realizada presencial o virtual, según la disposición que tenga cada Secretaría de Tránsito.

Las fotomultas pueden ser impugnadas cuando el ciudadano considera que la infracción registrada no corresponde con lo ocurrido. Foto: SEMANA

Durante el desarrollo de la audiencia, el infractor debe exponer sus argumentos del porqué no considera que merecía recibir la infracción. En ella podrá presentar pruebas que considere pertinentes.

La autoridad de tránsito tomará una decisión en el momento de la audiencia, en caso de poder realizarla. Si no ocurre, la entidad competente ordenará la suspensión de la audiencia para programar una nueva fecha y hora para continuar.

El Ministerio de Justicia indica que la autoridad de tránsito cuenta con un año para decidir sobre la sanción, contado desde la fecha en que ocurrieron los hechos y que dieron origen a la multa.

En caso de que en la audiencia se mantenga la postura de imponer el comparendo, el infractor tendrá que pagar el respectivo valor.