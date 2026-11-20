Tener el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) vigente es uno de los requisitos indispensables para circular por las vías de Colombia. Sin embargo, algunos conductores desconocen cuándo termina la cobertura de su póliza o esperan hasta el último momento para comprar una nueva, lo que puede dejarlos expuestos a sanciones si el documento pierde vigencia.

De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 769 de 2002, todos los vehículos que transiten por el territorio nacional deben contar con un SOAT vigente. Este seguro tiene una vigencia que, por regla general, es de un año, aunque la fecha exacta de vencimiento depende de cada póliza.

Por esta razón, los propietarios deben revisar la fecha de finalización de la cobertura y gestionar su renovación antes de que termine. No existe un periodo de gracia que permita circular sin seguro después del vencimiento.

Cómo consultar la vigencia del SOAT

Los conductores pueden verificar la vigencia de su seguro a través del RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito), plataforma que reúne la información reportada por las compañías aseguradoras y los organismos del sector.

Lo primero que debe hacer es entrar a la misma página del RUNT. Allí seleccione la opción de consultar vehículos por placa y se ingresa la placa del vehículo, junto al tipo y número de documento de identidad del propietario.

Con los datos solicitados se puede entrar a consultar la información del vehículo. En el apartado del SOAT aparecen el número de póliza, la compañía encargada del seguro, la fecha de inicio y la fecha de finalización de la cobertura, además de si se encuentra vigente, vencido o en trámite.

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También es recomendable no botar el comprobante digital enviado por la aseguradora al momento de adquirir la póliza. Allí se puede verificar el periodo de cobertura y contrastar la información con la registrada en el RUNT.

La recomendación es realizar la renovación antes de que termine la vigencia del seguro actual. No es conveniente esperar hasta el último día, pues cualquier inconveniente con el pago, la expedición o el registro de la nueva póliza puede generar complicaciones.

Algo importante es que, según las recomendaciones del Ministerio de Transporte, la vigencia de una póliza SOAT comienza a las 00:00 horas del día siguiente a su fecha de expedición. Por eso, antes de volver a utilizar el vehículo, el conductor debe comprobar que la nueva cobertura ya comenzó y que aparece registrada correctamente en el RUNT.