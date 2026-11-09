¿No lleva el SOAT, la licencia de conducción o la técnico-mecánica en físico? Proyecto busca evitar multas si están vigentes

Millones de conductores en Colombia podrían salvarse de recibir sanciones económicas, ya que la Comisión Sexta del Senado de la República recientemente aprobó en primer debate un proyecto de ley en el que busca que las autoridades de tránsito consulten información de los usuarios por medio de registros oficiales.

Licencia de conducción por puntos ya se intentó en Colombia: así salió el proyecto que se hundió en conciliación

La propuesta fue llevada a cabo por varios funcionarios, entre ellos el senador Gersonn “Biter” Vargas, en la que el objetivo es quitar el requisito de portar físicamente varios documentos que llevan los conductores dentro de sus vehículos.

Algunos de los papeles que ya no tendrían que llevar los usuarios serían la licencia de conducción, el certificado de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

“Ya fue aprobado en primer debate el proyecto de competitividad, que por fin incluye a los transportadores y a los conductores del país. Es una excelente noticia, vamos por buen camino y estamos trabajando”, comentó el senador Vargas.

La iniciativa solamente busca evitar sanciones a los conductores del país que sí cumplen con todos los requisitos requeridos por la ley, pero que no cuentan físicamente con sus documentos. En otras palabras, no elimina la obligación de mantener en orden los certificados necesarios para circular en las calles del país.

“Ahora la tecnología va a permitir que no tengas que mostrar ante la autoridad de tránsito el SOAT, la revisión técnico-mecánica, la licencia ni nada de eso. Ya es la autoridad la que tiene que demostrarlo. Y muchas cosas más, como, por ejemplo, la inmovilización de los vehículos y la herramienta para verificar toda la información con datos reales, de valores y demás”, afirmó el senador.

Una de las razones principales por las que se está proponiendo este proyecto en el país es la imposición de sanciones a usuarios que no llevan consigo los documentos físicos, a pesar de que los tienen vigentes.

“Si no llegamos a tener uno solo de estos documentos, así los hayamos pagado y los tengamos al día, nos pueden hacer un comparendo por más de $634.000 si es la técnico-mecánica, más de $300.000 por la licencia de conducción y más de $1.200.000 por el SOAT”, comentó.

Tras ser aprobado en primer debate, la iniciativa debe seguir por otros procesos para finalmente ser aprobada, entre ellos superar el segundo debate, seguir su trámite en la Cámara de Representantes, ser conciliado en caso de que existan diferencias entre los textos que fueron aprobados y finalmente recibir la sanción presidencial.