Un camión tipo niñera (porta vehículos) y una buseta de servicio intermunicipal colisionaron en el túnel de Los Naranjos, conocido como Túnel 6, al mediodía de este lunes. La concesión vial confirmó que la emergencia obligó al cierre total de la carretera.

El grave accidente de tránsito mantiene en emergencia la vía que comunica a Cali con Buenaventura. El choque entre una buseta de la empresa Expreso Palmira y un vehículo tipo niñera dejó varias personas fallecidas, según confirmó la concesión encargada del corredor vial.

Accidente de tránsito en el túnel 6 Los Naranjos en la vía que comunica a Cali con Buenvanetura Foto: Cortesía SEMANA

Accidente de tránsito en el túnel 6 Los Naranjos en la vía que comunica a Cali con Buenvanetura Foto: Cortesía SEMANA

El siniestro ocurrió en el sector del túnel de Los Naranjos, identificado como túnel 6. De acuerdo con los primeros reportes, los dos vehículos colisionaron dentro de esta infraestructura, en un hecho que también habría dejado múltiples personas heridas.

La gravedad de la emergencia obligó a las autoridades y a los responsables de la vía a cerrar por completo el corredor, mientras se adelantan las labores de atención y respuesta en el lugar. Por ahora, la movilidad permanece afectada en este tramo, que conecta a Cali con el puerto de Buenaventura y es utilizado diariamente por vehículos particulares, transporte público y automotores de carga.

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