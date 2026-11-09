VEHÍCULOS

Llantas desgastadas: los riesgos que enfrenta al conducir y cómo prevenir un accidente

Los hábitos de conducción, la presión de inflado y las condiciones de las vías influyen en la vida útil de los neumáticos.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

9 de noviembre de 2026 a las 12:28 p. m.
El desgaste de las llantas puede comprometer la seguridad de los conductores, especialmente cuando deben circular por vías mojadas.
El desgaste de las llantas puede comprometer la seguridad de los conductores, especialmente cuando deben circular por vías mojadas. Foto: Getty Images

Conducir con llantas desgastadas trae varios problemas a un conductor, ya sea afectar el agarre del vehículo, aumentar la distancia de frenado y dificultar el control del carro.

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Si bien a primera vista un neumático puede presentar un estado favorable, existen varias formas para conocer si se encuentran desgastados. De acuerdo con Seguros Bolívar, algunas señales pueden ser las siguientes:

  • Poco labrado: Se presenta cuando las llantas del carro han comenzado a perder profundidad en los dibujos y canales de su superficie debido al desgaste. Esto reduce su capacidad para evacuar el agua y mantener el agarre con el pavimento.
  • Indicadores de desgaste visibles: Varios neumáticos cuentan con pequeñas marcas dentro de los canales, mostrando cuándo el labrado llegó al límite recomendado por el fabricante.
  • Desgaste irregular: Una parte del neumático puede verse más lisa que otra. El problema de esto puede estar vinculado con problemas de presión, alineación, balanceo o suspensión.
  • Grietas o deformaciones: Las fisuras, protuberancias y cortes en los costados son señales que requieren una revisión profesional.
  • Vibraciones o cambios en la conducción: En caso de que el vehículo vibre más de lo habitual o pierda estabilidad, es vital revisar el estado de las llantas y demás componentes del vehículo.
Por esta razón las llantas de un carro tienen diferente duración.
Conducir con neumáticos desgastados puede aumentar la distancia de frenado y dificultar el control del vehículo. Foto: Getty Images

Unas llantas desgastadas pueden derivar en varias complicaciones, especialmente cuando el carro se encuentra circulando en sectores con presencia de lluvia. Cuando ocurre una precipitación, el vehículo puede perder agarre, necesitará más distancia para frenar y presentará mayor dificultad para responder a los movimientos del volante.

¿Cuándo es el momento adecuado de cambiar las llantas de un vehículo?

De acuerdo a la aseguradora, no existe una fecha única para cambiar todos los neumáticos de un carro, ya que su duración depende de varios factores, entre ellos el uso del vehículo, los recorridos, los hábitos de conducción, la presión, el mantenimiento y las condiciones de las vías.

Una de las señales más importantes para conocer si es el momento adecuado para cambiar de llantas es la profundidad del labrado. En Colombia se aconseja que, para vehículos de hasta 3.500 kg de peso bruto, la profundidad no debe ser inferior a 1,6 mm; para autos que cuentan con un mayor peso, la referencia indicada es de 2 mm.

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Conducir con neumáticos desgastados puede aumentar la distancia de frenado y dificultar el control del vehículo. Foto: KIA

Otras maneras de saber cuándo es el momento oportuno para efectuar el cambio son cuando:

  • El labrado llegue al límite de desgaste indicado.
  • Existan cortes, grietas profundas o protuberancias.
  • Se presenten daños que comprometan su estructura.
  • El desgaste sea irregular y no sea posible corregirlo de manera segura.
  • Un especialista determine que ya no ofrecen condiciones adecuadas para circular.