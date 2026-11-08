Vehículos

TransMilenio cerrará en un sentido una estación de la troncal norte: estas serán las rutas afectadas

El mantenimiento de la malla vial hará que más de un ciudadano deba planear sus recorridos.

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Redacción Semana
8 de noviembre de 2026 a las 9:25 p. m.
Troncal norte de TransMilenio.
Troncal norte de TransMilenio. Foto: Getty Images

Es común que TransMilenio cierre parcial o totalmente algunas de sus estaciones para dar paso a diferentes obras que puede haber en el terreno.

La última anunciada fue el cierre de uno de los vagones de la estación 21 Ángeles con sus cambios de ruta correspondientes. El día de hoy, el cambio por obras se lo llevará la estación Virrey - CENDIATRA, que cerrará en el sentido norte - sur.

Esto significa que solamente los servicios en dirección hacia el Portal Norte o Terminal pararán en la estación durante su recorrido.

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Los servicios que se dirigen a otras troncales omitirán completamente la parada, estos son:

  • F26
  • G11
  • 8
  • C50
  • D55
  • H27
  • J74
  • L18 (Parará en la estación Calle 85 - GATO DUMAS)

Este cambio en las paradas se dará desde este lunes 9 de noviembre hasta el viernes 13 de noviembre en el caso de que no existan contratiempos en las obras mencionadas.

Si su destino se encuentra cerca a la estación, podrá desplazarse hasta allá con normalidad, pero para su regreso deberá recurrir a la estaciones Calle 100 o Calle 85 - GATO DUMAS que son las más cercanas en ambos sentidos.

Para enterarse de todos los cierres de vagones, estaciones y rutas de SITP se le recomienda estar atento a los canales oficiales del sistema para evitar confusiones.