¿Cuánto cuesta cargar un carro eléctrico en Colombia? Este es el precio en casa y en estaciones

En Colombia los carros eléctricos cada vez toman más terreno frente a los tradicionales gracias a diversos factores, ya sea modernidad, ahorro o estatus, entre otros.

Sin embargo, el costo y el acceso a la energía para su recarga sigue siendo un motivo de preocupación para muchos conductores, ¿Qué tanto cuesta esto?

El precio de cargar un carro eléctrico en Colombia depende principalmente de dos factores: la cantidad de energía que consume la batería y el precio del kilovatio por hora (kWh). Por eso, no existe una tarifa única para todos los conductores y el gasto puede cambiar según la ciudad, el operador, el tipo de cargador y el estrato social.

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Una de las alternativas más baratas es hacer la recarga en casa. Para calcular cuánto puede costar, se debe multiplicar la energía consumida por el precio del kWh que aparece en su factura de la luz.

Para dar un ejemplo, según los precios establecidos por Enel Colombia para octubre de 2026, el kilovatio por hora residencial en Bogotá tiene un valor de $990,53 para los usuarios de estrato 4. En los estratos 5 y 6, la tarifa asciende a $1,188,63.

Si tomamos como referencia un vehículo con una batería de 60 kWh necesitaría aproximadamente $59,432 para una carga completa en una vivienda de estrato 4 atendida por Enel en Bogotá. En estratos 5 y 6, el costo sería cercano a $71,318.

Cabe agregar que estos valores son solo estimaciones, pues no se tienen en cuenta las pérdidas de energía que pueden presentarse durante el proceso de carga ni se tiene en cuenta que cada modelo de carro puede tener capacidades de carga diferentes.

La recarga en estaciones normalmente tiene un precio más alto. Enel informó una tarifa de referencia de $1.450 por kWh para su red de cargadores rápidos en Bogotá. Con este valor, cargar una batería de 60 kWh costaría alrededor de $87,000. La compañía advierte que el precio puede variar según el costo de la energía.

Cargar el vehículo en casa sí suele representar un menor gasto por kilovatio por hora, aun así, las estaciones ofrecen mayor velocidad y permiten recuperar autonomía en lugares lejanos al hogar o recorridos largos en los que puedan ser necesarias.

Cabe destacar que estas suposiciones se hacen con base en recargas desde cero, pero son muchos conductores conectan sus vehículos cuando la batería llega a determinado porcentaje y la desconectan antes de alcanzar el 100 %.