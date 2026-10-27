¿Encender el aire acondicionado reduce la autonomía de un vehículo eléctrico? Esto dice un estudio

El clima frío puede tener un impacto significativo en la gama de vehículos eléctricos. A diferencia de los autos tradicionales, cuyos motores generan un exceso de calor que puede usarse para calentar la cabina, los carros eléctricos son tan eficientes que tienen que hacer funcionar una calefacción eléctrica, agotando la carga de la batería en el proceso.

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La situación en época de verano también demuestra resultados favorables para las unidades con gasolina, ya que se encarga de reducir la distancia que se puede recorrer con un depósito de gasolina.

Muchos usuarios se preguntan si, en época de verano, es viable apagar el aire acondicionado de un vehículo eléctrico para mejorar su autonomía de conducción, buscando evitar algún daño que afecte el rendimiento de este.

De acuerdo con datos del agregador industrial Recurrent, los usuarios sí pueden encender el aire acondicionado de un carro eléctrico durante el verano. Hasta que las temperaturas exteriores superen los 90 grados Fahrenheit, el sistema de climatización presenta un efecto nulo en la autonomía de estas unidades.

Los conductores de carros eléctricos pueden utilizar el aire acondicionado durante el verano sin que esto represente necesariamente una reducción considerable de la autonomía. Foto: BYD - A.P.I.

A través del estudio, descubrieron que en promedio:

La pérdida de autonomía a 80 grados en varios modelos eléctricos fue de aproximadamente el 2,8 %.

La pérdida de alcance a 90 grados fue de aproximadamente el 5 %.

La pérdida de alcance a 100 grados se basó en datos extremadamente limitados, pero podría ser del 31 %.

En términos generales, enfriar la cabina de un carro eléctrico consume mucha menos energía que calentarlo, ya que en estos autos no hay diferencia en el uso de energía entre conducir y al ralentí.

¿Cuál es el mejor mantenimiento para el aire acondicionado de un vehículo eléctrico?

Si bien los carros eléctricos son mucho más simples que un tradicional, el sistema de aire acondicionado aún necesita lo básico y mantenimiento periódico.

De acuerdo con Green Cars, lo ideal para revisar este sistema es pedirle al concesionario responsable revisar los filtros de aire y las mangueras con regularidad.

El preenfriamiento mientras el vehículo eléctrico permanece conectado puede ayudar a optimizar el consumo de energía durante los recorridos. Foto: Hyundai

Existen formas de reducir aún más el efecto del aire acondicionado en la autonomía del carro. Se aconseja utilizar la función de preenfriamiento del auto mientras se encuentra enchufado, dado que la mayor parte de la energía se gasta al enfriar la cabina a la temperatura deseada.

A través de esto, el conductor se sube a un vehículo eléctrico que ya cuenta con la temperatura ideal, en donde lo único que tiene que hacer el aire acondicionado es mantener esa temperatura.