Vender un vehículo sería más sencillo en Colombia: Gobierno De La Espriella anuncia propuesta de traspaso a persona indeterminada

El Gobierno nacional del presidente Abelardo De La Espriella sigue en el desarrollo de la reforma del Código Nacional de Tránsito, buscando modernizar la reglamentación vigente para que responda a las necesidades de millones de conductores en el país.

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Una de las propuestas más recientes vino por parte de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, quien anunció la búsqueda de incluir en la reforma el regreso a traspaso a persona indeterminada.

El regreso de este sistema está orientado a aquellos ciudadanos que vendieron su vehículo, ya sea un carro o una moto, y que no pudieron inscribir el cambio de dueño y no conocen sobre su actual propietario o en dónde se encuentra.

La ministra de Transporte aclara que la propuesta que se compartirá en el Congreso de la República deriva de las múltiples mesas de conversación llevadas a cabo en las principales ciudades del país y que han tenido la participación de distintos sectores viales.

“Escuchar a los colombianos es entender sus problemas y convertirlos en soluciones. Por eso, en la reforma al Código Nacional de Tránsito propondremos que vuelva el traspaso a persona indeterminada, para que quienes vendieron su carro o moto no sigan enfrentando impuestos y comparendos por vehículos que ya no les pertenecen. Reformar el Código es hacer que las normas respondan a las necesidades de la gente. ¡Los problemas de los colombianos hay que solucionarlos!”, afirmó la ministra.

Por el momento, la jefa de la entidad no ha compartido mayores detalles sobre la medida que buscará aplicar el Gobierno nacional en la reforma del Código Nacional de Tránsito.

El plazo que se encargaba de presentar las nuevas solicitudes de este trámite finalizó el pasado 6 de febrero de 2026, de acuerdo a la normativa del Ministerio de Transporte.

Si bien existen gestiones vinculadas con trámites previos que se mantienen vigentes hasta el próximo año, no significa que se pueda realizar la radicación de solicitudes nuevas en el país.

Por el momento, el anuncio del Gobierno nacional es una propuesta para volver a ofrecer este trámite a cientos de conductores, el cual tendrá que ser revisado en el Congreso para definir si se radica o no.