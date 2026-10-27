El pasado domingo, 25 de octubre, Juan David Tejada, mejor conocido como el Agropecuario en el mundo digital, encendió las alarmas entre sus seguidores tras hacer delicada denuncia relacionada con su hijo Emiliano, fruto de su relación con la creadora de contenido Aída Victoria Merlano.

Según explicó en un comunicado, el motivo detrás de esta denuncia responde a la falta de información sobre el pequeño y su paradero, pues lo último que supo era que iba con su madre a Panamá, pero se suponía que era una salida temporal que él había autorizado hasta el 3 de agosto de 2026.

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Sin embargo, el Agropecuario manifestó que las condiciones del viaje habrían cambiado de manera inesperada, pues presuntamente habría sido trasladado a Bahamas sin su consentimiento.

Además, señaló que, hasta el momento, no había sido posible establecer comunicación con él para obtener información precisa sobre su ubicación y conocer cuánto tiempo permanecería fuera del país.

“Actualmente desconozco su ubicación exacta, con quién convive y qué personas lo rodean. Además, se me ha impedido verlo y mantener comunicación con él”, señaló en el comunicado.

En medio de la polémica que desató esta denuncia entre sus seguidores, Aída Victoria reaccionó a través de sus historias de Instagram, donde compartió varios videos junto a su hijo, en los que se les ve sonrientes.

Por otro lado, la creadora de contenido reveló en tono sarcástico el destino en el que se encuentra y hasta dio pistas sobre un nuevo logro que estaría a punto de alcanzar con este cambio.

“Peladas, se me había olvidado decirles que todo este tiempo he estado viviendo en Brasil, ya casi domino el portugués”, escribió Aída Victoria Merlano, incluyendo en su publicación algunas imágenes de su estadía en el territorio brasileño.

Publicación de Aída Victoria Merlano. Foto: Instagram @aidavictoriam

De esta manera, la influenciadora dejó claro que se encuentra bien y que está con su hijo, sin darle mayor relevancia a la denuncia realizada por su expareja y padre del menor, quien además expuso que Aída Victoria habría iniciado un proceso para solicitar la privación de su patria potestad ante un juzgado de Barranquilla.

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A raíz de esto, Tejada aseguró que sus abogados están cuestionando la competencia territorial del despacho y preparando su defensa, ya que considera que se están vulnerando sus derechos como padre.

Asimismo, afirmó estar preocupado ante la posibilidad de que el traslado del menor al exterior pudiera estar relacionado con la situación judicial que enfrenta actualmente la influenciadora en Colombia, aunque todavía no existe información confirmada que permita establecer una conexión entre ambos hechos.