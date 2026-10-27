En las últimas horas, el trágico accidente que ocurrió en Bosconia, Cesar, en el que el bus donde iba Kbeto Zuleta, hijo del reconocido cantante de vallenato Poncho Zuleta, junto a su agrupación, está en boca de muchas personas, sobre todo de allegados, familiares y amigos que lamentan mucho lo que sucedió, ya que algunos resultaron heridos y otros perdieron la vida.

Poncho Zuleta tomó decisión, tras accidente de su hijo, Kbeto Zuleta

Lo que se conoce del accidente es que el bus en el que iban los músicos cayó desde el puente al río Ariguaní, en la carretera que comunica El Difícil, Magdalena, con Bosconia.

Elder Dayán se refirió al accidente de Kbeto Zuleta

Varios artistas del género vallenato se han pronunciado por este lamentable suceso, entre ellos Silvestre Dangond. Recientemente, Elder Dayan, con quien Kbeto Zuleta compartió escenario y una presentación musical en Sincelejo horas antes de la tragedia, publicó un post en su cuenta oficial de Instagram y envió un mensaje de aliento a su amigo, asegurando que tiene conocimiento de que él tiene la fuerza necesaria para su recuperación.

“Kbe Dios está contigo hno (hermano) mío, tú eres un hombre fuerte y valiente, y sé que saldrá victorioso de esta batalla tan dura que te ha tocado pasar”, escribió inicialmente.

Su mensaje no terminó ahí, y además, Elder recordó que él está para proyectos muy grandes: “Usted está para grandes cosa en el nombre de Dios”, añadió.

Con el objetivo de ponerse en los zapatos de los demás, Elder Dayán también envió un mensaje de solidaridad con los demás miembros de la agrupación que salieron lastimados: “Mis oraciones también están con todo tu equipo. Que Dios les de fuerzas para seguir luchando y salir adelante”, señaló.

En su mismo post, por último, se refirió a las personas que aún esperan noticias de sus seres queridos.

“Un abrazo de corazón a sus familias, que también están pasando por momentos muy difíciles. Mucha fe y fortaleza para todos estos guerreros”, afirmó.

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Estado de salud de Kbeto Zuleta

Desde que este trágico accidente sucedió, se conoció que el artista que 46 años sufrió contusiones de consideración en sus extremidades inferiores, y por esto, el equipo médico tomó la decisión de amputar una de sus piernas, ya que tenía compromiso vascular y óseo.

En este mismo reporte se conoció que su otra pierna también presenta lesiones, pero por el momento, sigue en evaluación médica.