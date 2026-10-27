Se conocen nuevos detalles sobre Efraín Zuleta tras accidente de la agrupación de Kbeto Zuleta

En medio de la preocupación y la incertidumbre que ha generado el trágico accidente relacionado con la agrupación de Kbeto Zuleta, registrado durante la madrugada del lunes 26 de octubre en inmediaciones del municipio de Bosconia, en el departamento de Cesar, continúan conociéndose detalles sobre el estado de salud de los músicos que lograron sobrevivir a este lamentable suceso.

Recientemente, Joaco Guillén, reconocido por su cercanía y amistad incondicional con el fallecido cantante Diomedes Díaz, recurrió a sus redes sociales para confirmar que Efraín Zulueta fue dado de alta del hospital en el que se encontraba bajo revisión médica tras el siniestro.

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“Para la gloria de Dios ya salió de la clínica el sobrino Efraín Zulueta”, escribió en una publicación, compartiendo una noticia alentadora que devuelve la esperanza a los seguidores del vallenato que hoy se visten de luto por las víctimas mortales que dejó esta tragedia, así como por las lesiones sufridas por varios sobrevivientes, entre ellos el propio Kbeto Zuleta.

De acuerdo con los últimos reportes entregados por la Secretaria de Salud del Cesar, Kbeto permanece en cuidados intensivos tras perder una pierna en el accidente, que dejó cuatro muertos.

En entrevista con Blu Radio, la secretaria de Salud del Cesar, Georgina Sánchez, explicó que el hijo de Poncho Zuleta ingresó a la clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais, en Bosconia, con una de sus extremidades inferiores amputada a causa del siniestro.

Además, explicó que el personal médico tuvo que intervenir también la pierna derecha del artista para tratar lesiones de alta complejidad, desinfectar heridas y preservar la circulación sanguínea. “El señor Carlos Alberto Zuleta llegó ya amputado a la Clínica Sinaí Vital del municipio de Bosconia”, dijo Sánchez.

Por ahora, entre los heridos que fueron identificados, aparte de Efraín Alfonso Zuleta Peña y Kbeto Zuleta, también se encuentran: Miguel Ángel Hoyos Vargas, Radamell Uribe Navarro, Diego Armando Brito Martínez, Yefersson Estrada Peñaloza, Carlos Eduardo Quintero Olmedo, Diomar Torrado, Gabriel Tosoleta y Edgardo Elías Jiménez Pertuz.

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La noticia de este accidente vial ha causado gran impacto entre los seguidores del vallenato, así como entre familiares, amigos y colegas de los artistas que han usado sus redes sociales para enviar mensajes de solidaridad y apoyo en este difícil momento a los seres queridos de cada uno de los integrantes de la agrupación.

Vale mencionar que Efraín Zuleta es hijo del reconocido Emiliano Zuleta Baquero, conocido popularmente como “El Viejo Mile”. Además, es tío de Kbeto Zuleta y, en la agrupación es el encargado de tocar el acordeón.