Se conoce el estado de salud de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, tras accidente: le amputaron una de sus extremidades

Un accidente de tránsito en el departamento del Cesar cobró la vida de dos músicos que hacían parte de la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo del reconocido cantante vallenato Poncho Zuleta. El bus en el que se movilizaban cayó al río Ariguaní, en jurisdicción del municipio de Bosconia, y dejó, además, varias personas lesionadas.

Accidente de la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta: estos son los fallecidos

El siniestro ocurrió en el puente que atraviesa el afluente, sobre la carretera que conecta a Bosconia, Cesar, con El Difícil, Magdalena. Según la información preliminar, el vehículo transportaba a integrantes y trabajadores de la agrupación cuando cayó desde la estructura y quedó parcialmente sumergido en el agua.

Las primeras versiones indican que el bus habría impactado contra las barandas de protección del puente antes de precipitarse al río. Sin embargo, las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente todavía son materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer qué provocó la emergencia.

Ante este panorama, El Pilón recopiló información médica sobre el estado de salud del hijo de Poncho Zuleta y reveló la gravedad de su situación.

De acuerdo con el medio nacional, fuentes médicas confirmaron que el artista se encontraba en UCI debido a la gravedad de los traumatismos que sufrió. Según la información citada, hubo compromiso vascular en ambas extremidades inferiores, por lo que fue necesario amputarle una de sus piernas.

“Debido a la gravedad de las lesiones, fue necesario amputarle una de las piernas, mientras que la otra presenta afectaciones de consideración que están siendo evaluadas por el equipo de especialistas”, informó El Pilón.

Corista y guitarrista de la agrupación de Kbeto Zuleta fallecieron tras accidente en el río Ariguaní Foto: Redes sociales

El portal agregó que el equipo médico evalúa si el cantante debe ser trasladado o no a un centro asistencial de Valledupar o Barranquilla, pues su estado de salud es delicado debido a sus heridas.