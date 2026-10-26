El Horóscopo Negro dio a conocer una nueva entrega de sus predicciones astrológicas para los doce signos del zodiaco, correspondientes a este lunes 26 de octubre de 2026.

En esta ocasión, la interpretación de los astros plantea diferentes escenarios y tendencias que podrían marcar el desarrollo de la jornada en aspectos fundamentales de la vida cotidiana, como el amor, el trabajo, la economía y las relaciones personales.

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Además, las predicciones incluyen consejos para afrontar los desafíos que puedan surgir, identificar oportunidades favorables y tomar decisiones con mayor claridad.

Aries

El día de suerte para este signo durante la semana será el domingo 1 de noviembre. Ese día se recomienda permitir que esa persona especial exprese sin sentimientos sin barreras. Además, se aconseja no seguir comparando el presente con una relación que ya terminó.

El número clave será el 0202 y el color que más favorece es el morado.

Tauro

La suerte jugará mejor el día viernes 30 de octubre, una jornada ideal para expresar los sentimientos sin esperar que la otra persona dé el primer paso. Se aconseja dejar de guardar rencor por algo que ya se solucionó.

El número clave será el 1717 y el color es el amarillo.

Géminis

El sábado 31 de octubre será el día de suerte para Géminis. Una jornada perfecta para salir, conocer gente y dejarse sorprender por una conexión inesperada. Ojo, se aconseja evitar escribir a alguien del pasado solo porque la soledad toca la puerta.

El número clave es el 1818 y el color es el rojo.

Cáncer

Justo el inicio del mes de noviembre será el día con mayor suerte, por lo que se aconseja mantener una actitud positiva y dejar de pensar que alguien puede causar algún daño.

En número clave es el 1919 y el color es el azul.

El horóscopo y los signos del zodiaco representados en constelaciones. Foto: Getty Images

Leo

Este lunes 26 de octubre es el día más favorable para Leo. Se aconseja tomarse un tiempo para reconocer los logros alcanzados y defenderse en el trabajo cuando sea necesario.

El número clave es el 1818 y el color es el verde.

Virgo

El mejor día para este signo será el jueves 29 de octubre, una fecha ideal para atreverse a hacer algo diferente que esté fuera de la rutina habitual.

El número clave es el 1212 y el color es el rosa.

Libra

La suerte estará del lado de Libra el viernes 30 de octubre, un día ideal para recuperar la confianza en sí mismo y tomar una decisión pensando únicamente en el bienestar personal. Se aconseja no seguir sacrificando algunas necesidades para evitar que alguien se moleste.

El número clave es el 1313 y el color es el azul turquesa.

Escorpio

Para Escorpio el día de suerte será el sábado 31 de octubre, una jornada en la que será importante confiar en sí mismo y disfrutar una noche especial. Se aconseja dejar que los celos o sospechas arruinen los planes.

El número clave es el 2424 y el color es el naranja.

Sagitario

El mejor día para Sagitario será el sábado 31 de octubre, una fecha ideal para aceptar un plan diferente y permitirse disfrutar sin pensar tanto en las responsabilidades.

El número clave es el 1616 y el color es el plateado.

Signos que contarán con suerte Foto: 123rf

Capricornio

Este lunes 26 de octubre será el mejor día para este signo, una jornada perfecta para dedicar tiempo a algo que genere felicidad y que se había dejado en segundo plano.

El número clave es el 555 y el color es el negro.

Acuario

El miércoles 28 de octubre será el mejor día para que Acuario defienda sus ideas y brille en el entono personal y laboral. Se aconseja cambiar la forma de pensar únicamente para encajar con los demás.

El número clave es el 777 y el color es el marrón.

Piscis

El viernes 30 de octubre será el mejor día para brillar y confiar en la intuición para tomar cualquier decisión importante. Se aconseja no permitir que las dudas se apoderen de los planes que se tienen.

El número clave es el 1919 y el color es el blanco.