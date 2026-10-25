Elizabeth Loaiza revela el extravagante proyecto en el que invertirá miles de dólares: “Me mandé a clonar”

La modelo, empresaria y creadora de contenido caleña Elizabeth Loaiza volvió a ser el centro de atención en redes sociales tras anunciar el lanzamiento de un proyecto comercial.

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La modelo y exreina aseguró que está desarrollando una muñeca que tendrá su rostro y servirá de compañía para personas que se sienten solas. “Me mandé a clonar”, comentó.

Durante una reciente entrevista concedida a la emisora Los 40 Colombia, la modelo reveló que se encuentra en el proceso de desarrollo de una figura a su escala, diseñada con silicona e integrada con inteligencia artificial para interactuar con los usuarios.

Según explicó la propia Loaiza durante su entrevista, la iniciativa consiste en la creación de una figura de tamaño real que busca reproducir con exactitud sus facciones, rasgos corporales y tono de voz.

“Es una muñeca de silicona, no tiene látex ni materiales inflamables. Tú la tocas y es como tocarte a ti. Tiene vagina, tiene ano, tiene todo, mi cuerpo lo tiene y la cara es 100% clonada, toda, y va a tener inteligencia artificial”, dijo la modelo.

A diferencia de las figuras convencionales de látex o de materiales inflables, la modelo enfatizó que la pieza contará con tecnología avanzada que le permitirá realizar movimientos en áreas específicas, como los ojos y la boca.

De acuerdo con las declaraciones de la empresaria, el dispositivo estará programado para entablar conversaciones fluidas tanto en español como en inglés utilizando una emulación de su voz.

Según la visión expuesta por la modelo, el producto está conceptualizado como una alternativa de compañía para personas que se enfrentan a situaciones de soledad o aislamiento.

Loaiza detalló que el desarrollo técnico y ensamble se llevará a cabo en Las Vegas, Estados Unidos. Aunque la opción de realizar el trabajo en China fue considerada inicialmente, la empresaria argumentó que prefirió irse por el mercado norteamericano debido a estándares de calidad en los materiales e insumos de fabricación, a pesar de que esto representa un costo mayor.

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La modelo estimó que el valor comercial por unidad de esta figura ascenderá a los 25.000 dólares en el mercado internacional, cifra que puede rondar entre los 70 y 90 millones de pesos colombianos.

También sostuvo que las muñecas estarán disponibles para la venta por internet y que ya hay personas que han separado unidades. Aun así, no anunció una fecha exacta para el lanzamiento ni para la llegada de la primera muñeca a Colombia.