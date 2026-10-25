‘Grosero desperdicio’ de Lamine Yamal vs. Real Madrid: salió caro para Barcelona en el clásico

No fue el primer tiempo esperado para Lamine Yamal en el clásico vs. Real Madrid por LaLiga de España.

Una de las máximas figuras del conjunto culé tuvo en sus pies la chance de anotar el primer gol del juego y dilapidó frente al arco defendido por el golero blanco, Lunín.

¡PERO LAMINE! ¿QUÉ TE PASÓ? Yamal y una chance INMEJORABLE que no pudo aprovechar. Real Madrid le gana 1-0 a Barcelona. https://t.co/6Va7l4rTDD — DSPORTS (@DSports) October 25, 2026

Después de una jugada colectiva iniciada por el extremo del sector contrario al que ocupa Yamal, al candidato al Balón de Oro le quedó un esférico que solo debía mandar a guardar. Era una acción que parecía un gol inminente, pero el balón acabó yéndose por fuera tras una mala definición.

A esa altura del partido, en el minuto 43, el gol habría significado el empate en el encuentro estelar que se llevó a cabo en el Nou Camp este 25 de octubre.

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Previamente, Kylian Mbappé, sin querer, adelantó a los merengues con una anotación que se terminó dando tras un rechazo errado de Marc Bernal.

Igualó el Barça en el ST

La pelota parada fue la vía para que el Barcelona llegara al empate en el clásico contra el Real Madrid. El autor de la anotación fue Raphinha, quien aprovechó la tenue marca de la zaga blanca para rematar con la zurda y vencer a Lunin junto a la base del poste izquierdo.

Ese gol les dio un aire nuevo a los dirigidos por Hansi Flick, quienes nuevamente tuvieron la oportunidad de marcar con un cabezazo de Marc Bernal. En un tiro de esquina, el canterano de La Masia estrelló el balón en el poste derecho, ahogando el grito de gol de los blaugranas.

A 15 minutos del final, la igualdad se mantenía en el marcador. El partido también marcó la reaparición de Frenkie de Jong con el Barcelona, tras varios meses alejado de las canchas por una lesión sufrida durante el Mundial de 2026.

Mbappé y Camavinga asaltaron el Nou Camp

La jugada decisiva del clásico tuvo al francés Eduardo Camavinga como protagonista. El galo condujo con criterio una transición ofensiva y encontró el momento preciso para habilitar a Kylian Mbappé, quien definió para firmar el 1-2 y silenciar al conjunto azulgrana.

El Barcelona intentó reaccionar en el tramo final, adelantó sus líneas y buscó el empate con insistencia, pero el equipo blanco defendió la ventaja y aprovechó los espacios que dejó su rival.

Con el tiempo agotándose, cada ataque azulgrana aumentó la tensión en el campo, mientras el Madrid apostó por el orden y la velocidad para amenazar de contragolpe.

¡GOOOOL DE REAL MADRID SOBRE EL FINAL! Kylian Mbappé, tras un JUGADÓN de Camavinga, marcó el 2-1 contra Barcelona en el Camp Nou. https://t.co/DPb8lEHPho — DSPORTS (@DSports) October 25, 2026

La conexión entre Camavinga y Mbappé terminó marcando la diferencia en un cierre intenso que dejó al Real Madrid celebrando un triunfo de enorme valor ante su máximo rival.

Todo se baraja de nuevo en la tabla de posiciones, donde las diferencias se han recortado, dejando a Barcelona con 27, Atlético de Madrid sumando 25 y Real Madrid (24 unidades).

Los blaugranas acabaron una semana para el olvido en la que hilaron derrotas frente a PSG (4-2) por Champions League y Real Madrid (1-2) en LaLiga.