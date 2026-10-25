Balón de Oro 2026: fecha, horario, canal de TV y lista de nominados

El Balón de Oro al mejor futbolista de 2026 se entregará el lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra, en el 70º aniversario de esta ceremonia. No hay un favorito claro, pero entre los aspirantes principales aparecen Lamine Yamal, Harry Kane, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Fabián Ruiz y Ousmane Dembélé.

Definido el reemplazo de Luis Díaz en Bayern Múnich: es oficial y resuena en Europa

Raphinha, estrella del Barcelona, eligió entre Bolsonaro y Lula da Silva, y sorprendió con un mensaje

El desplazamiento este año de la ceremonia a la capital británica sirve como homenaje al primer ganador del premio, el inglés Stanley Matthews, que lo conquistó en 1956.

La ceremonia, que tradicionalmente se celebra en París, busca con su traslado a Londres este año reforzar el carácter mundial del galardón, que se organiza conjuntamente entre la revista France Football y la UEFA desde 2024.

Londres acogerá la ceremonia por primera ocasión en su historia, pero no será la única vez que deja París, ya que entre 2010 y 2015 viajó a Zúrich (Suiza), durante la etapa en que FIFA colaboraba en el premio.

En la edición de este año aparecen como favoritos el español Lamine Yamal, tras ganar el Mundial con su selección en 2026, junto a tres semifinalistas del evento, como el inglés Harry Kane, y los franceses Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, quien ganó este año la Champions League con el PSG.

Lista de nominados al Balón de Oro masculino

Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)

Pau Cubarsí (España/FC Barcelona)

Marc Cucurella (España/Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Francia/París Saint-Germain)

Luis Díaz (Colombia/Bayern Múnich)

Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)

Gabriel Magalhaes (Brasil/Arsenal)

Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

Achraf Hakimi (Marruecos/París Saint-Germain)

Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/París Saint-Germain)

Lamine Yamal (España/FC Barcelona)

Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr)

Marquinhos (Brasil/París Saint-Germain)

Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milán)

Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal/París Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)

João Neves (Portugal/París Saint-Germain)

Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)

Willian Pacho (Ecuador/París Saint-Germain)

Julián Quiñones (México/Al-Qadisiyah)

Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)

Rodri (España/FC Barcelona)

Fabián Ruiz (España/París Saint-Germain)

William Saliba (Francia/Arsenal)

Ferran Torres (España/París Saint-Germain)

Dayot Upamecano (Francia/Bayern Múnich)

Vinícius Jr. (Brasil/Real Madrid)

Vitinha (Portugal/París Saint-Germain)

¿Cuál es el horario de la ceremonia del Balón de Oro en Colombia?

La gala se celebrará este 26 de octubre a partir de las 3:00 p. m., hora colombiana.

¿Qué canal transmite la gala del Balón de Oro 2026?

La ceremonia del Balón de Oro se transmitirá en vivo en ESPN y en su aplicación Disney+, además del streaming gratuito de la plataforma DAZN.

El canal de YouTube, BL Football Talks, también tendrá la emisión de la gala.