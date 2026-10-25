Definido el reemplazo de Luis Díaz en Bayern Múnich: es oficial y resuena en Europa

Luis Díaz sigue en recuperación y el Bayern Múnich prioriza su reemplazo. En el partido contra el Friburgo por la séptima fecha de la Bundesliga, el gigante bávaro se deja ver muy complicado en cuanto a bajas se refiere y una de ellas es la del volante colombiano tras una rotura fibrilar que lo mandó de inmediato a una ardua recuperación.

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Luis Díaz estará cuatro semanas de baja aproximadamente y el Bayern Múnich mira cómo reemplazar a Lucho en el tridente de ataque. En la formación inicial para el juego ante el Friburgo, aparecen Harry Kane y Michael Olise con otros dos jugadores para completar el cuadro ofensivo.

El reemplazo para Luis Díaz es el canterano Lennart Karl, quien es la joya principal a mostrar en el Bayern Múnich esta temporada. Ahora tendrá la obligación de cambiarse de banda y suplir al guajiro en el tridente, mientras que Michael Olise se mantiene en su posición con Harry Kane como centrodelantero.

Karl es el suplente natural de Olise, pero ahora espera tener una buena presentación ante el Friburgo y así dar un alivio al Bayern Múnich. Cabe recordar que Lucho no tiene un competidor natural y esa fue una de las razones que lo llevaron al desgaste físico, al punto de entrar en un diagnóstico algo más grave.

Las cuatro semanas, a pesar de la lesión, se cree que le pueden sentar bien a Luis Díaz, en un trajín intenso, siendo uno de los mejores extremos de la temporada pasada en Europa y casi sin descanso por su participación en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Luis Díaz, atacante del Bayern Múnich en la Champions League. Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

De esta manera, el Bayern Múnich presenta la siguiente formación titular para enfrentar al Friburgo: Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Nathaniel Brown; Josip Stanišić; Tom Bischof; Serge Gnabry, Michael Olise, Lennart Karl; Harry Kane. El técnico será el primer asistente, Aaron Danks.

Kompany y Neuer también ausentes

En las últimas horas, el arquero Manuel Neuer, una leyenda del fútbol alemán y considerado uno de los porteros más importantes de la historia del Bayern Múnich, sufrió una lesión en uno de los talones. También se confirmó que no estará contra el Friburgo.

Por su parte, el técnico Vincent Kompany sigue hospitalizado luego de sufrir un colapso en pleno entrenamiento del equipo sub-23. El entrenador continúa bajo observación médica y se esperan más exámenes para definir la ruta por seguir y la incapacidad que podría tener tras el desplome.