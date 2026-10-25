El histórico Rivaldo tomó una decisión y eligió entre Bolsonaro y Lula Da Silva: contundente mensaje

Brasil calca a Colombia y su sociedad está fuertemente polarizada en las calles. Las posturas de derecha y de izquierda suman potencial y tienen al país brasileño totalmente dividido de cara al balotaje que definirá si hay nuevo presidente con Flávio Bolsonaro o Luiz Inácio Lula da Silva se mantiene en el poder.

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La polarización ha tocado las esferas deportivas y muchos futbolistas activos y exjugadores se han pronunciado de cara a la segunda vuelta presidencial. Muchos de estos deportistas han expresado el voto de manera pública en las redes sociales e incluso en sus argumentos se incluyen formas de pensamiento y estilos de vida que los candidatos estarían representando.

Una de esas estrellas es Rivaldo, un mítico exjugador brasileño que hizo historia en clubes y con su selección. Es de esos futbolistas que dejaron huella en la ‘Canarinha’, la más ganadora en la Copa del Mundo en la historia.

También se le recuerda con los colores del Palmeiras de Sao Paulo, y Barcelona y AC Milan en su carrera por Europa.

Rivaldo, voz autorizada del deporte balompié. Foto: Getty Images

En su vitrina reposan dos de los títulos más importantes: fue campeón del mundo con Brasil en Corea - Japón 2002 junto a sus colegas Ronaldinho y Ronaldo Nazário, y ganó la Champions League con el Milan en 2003.

Rivaldo con Ronaldinho en el Mundial 2026 Foto: Getty Images

Rivaldo apareció públicamente y expresó su voto a Flávio Bolsonaro.

Rivaldo gira a la derecha en el balotaje: “Mi apoyo es a Flávio Bolsonaro. Mi elección es consciente y representa aquello en lo que creo para el futuro del país”.

Neymar también se expresó

El máximo goleador histórico de la Selección Brasil y actual jugador del Santos, también se pronunció en la previa de las elecciones y apoya abiertamente a Flávio. En el pasado, estuvo con Jair Bolsonaro (2019-2022), su padre.

Se mantiene en esa línea política y vuelve a expresar públicamente su respaldo a la derecha brasileña. No se había pronunciado hasta ahora en esta campaña presidencial y lo hizo días atrás antes de cerrar la campaña.

En un video con el diputado Nikolás Ferreira, del ala de Bolsonaro, Neymar gira la cámara para mostrar con los dedos el número 22, que corresponde al de Flávio en las urnas para la segunda vuelta de la elección.

🇧🇷‼️ | El diputado Nikolas Ferreira y el futbolista Neymar Jr. publicaron un video conjunto en redes sociales expresando su apoyo a la campaña de Flávio Bolsonaro mediante referencias al número 22. https://t.co/48wPClusth — UHN Plus (@UHN_Plus) October 23, 2026

Neymar y Rivaldo apoyaron en 2022 la fallida reelección de Jair Bolsonaro, quien hoy está en prisión por presunta intención de golpe de Estado frente a Lula da Silva. Ney dijo en ese momento que el entonces presidente representaba “valores parecidos” a los suyos.