Partido de Bayern Múnich fue aplazado por colapso de Vincent Kompany: comunicado oficial

Semana muy compleja para el Bayern Múnich de Luis Díaz, comenzando por la lista de lesionados y ausentes que tienen a la hinchada en total expectativa. Ahora se suma un partido que fue reprogramado por la delicada situación que atraviesa el entrenador Vincent Kompany.

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Las alarmas comenzaron a encenderse debido al problema de Luis Díaz por rotura fibrilar que lo tendrá cuatro semanas de baja, aproximadamente. Por si fuera poco, el técnico Vincent Kompany sufrió un colapso durante una jornada de entrenamientos.

La situación del entrenador, que se mantiene hospitalizado y bajo observación médica, obligó a aplazar un partido. Tras un acuerdo entre los clubes, se hizo oficial que el compromiso previsto para este fin de semana queda postergado, aún sin una fecha definida para su realización.

Más exactamente, el partido afectado corresponde a la Regionalliga de Alemania y enfrenta al Bayern Múnich Sub-21 y al DJK Vilzing. El encuentro estaba programado para la tarde de este 24 de octubre en Alemania. Kompany se encontraba entrenando con estos jugadores cuando sufrió el colapso que obligó a trasladarlo de urgencia al hospital.

El Bayern y el DJK Vilzing consultaron con la Asociación Bávara de Fútbol (BFV) si era posible reprogramar el partido y llegaron a un acuerdo. Se espera que la nueva fecha se anuncie durante la próxima semana. Este encuentro corresponde a la jornada 16 de la Regionalliga.

Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich. Foto: Getty Images via AFP

De esta manera, el equipo juvenil dirigido por el exfutbolista brasileño Dante tendrá su próximo partido contra el Nürnberg II el próximo martes, 27 de octubre. A la espera de la reprogramación contra el DJK Vilzing.

Bayern se alista para enfrentar al Friburgo

En las últimas horas, el arquero Manuel Neuer, una leyenda del fútbol alemán y considerado uno de los porteros más importantes de la historia del Bayern Múnich, también sufrió una lesión en uno de los talones. Se confirmó que no estará contra el Friburgo. Así como Aleksandar Pavlović, quien tiene problemas con la pantorrilla.

Jamal Musiala y Joshua Kimmich también están en la lista de bajas para este juego, mientras que el primer asistente técnico de Kompany, Aaron Danks, estará a cargo de la estrategia en el partido contra el Friburgo, por la séptima fecha de la Bundesliga. El Bayern necesita una victoria para no perderle pisada al Borussia Dortmund, que hizo lo propio al ganarle por la mínima diferencia al Eintracht Frankfurt y ahora le sacó ventaja en la tabla de posiciones.