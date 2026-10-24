Tabla de Bundesliga tras triunfo de Borussia Dortmund: presión total para Bayern Múnich y Luis Díaz

Borussia Dortmund sufrió para ganarle 1-0 al Eintracht Frankfurt en el Signal Iduna Park, en un partido válido por la séptima jornada de la Bundesliga de Alemania. El equipo se reencontró con la victoria a una semana de visitar el Allianz Arena para disputar el clásico del fútbol alemán ante el Bayern.

Lamentable baja del Bayern Múnich tras Kompany y Luis Díaz: aumenta el número de lesionados

Raphinha, estrella del Barcelona, eligió entre Bolsonaro y Lula da Silva, y sorprendió con un mensaje

La presión ahora recae en el gigante bávaro de Luis Díaz, que debe ganar de forma obligatoria este fin de semana ante el Friburgo para igualar en puntos en la tabla de posiciones y ya preparar el choque contra su rival directo en la fecha 8. Lucho, por lesión, se pierde el compromiso de la jornada 7 y el clásico con Borussia Dortmund.

El equipo amarillo es líder provisional ahora con 17 puntos, tres de ventaja respecto a un Bayern que ya es segundo con 14 unidades. Resulta ser una fecha fundamental para el club bávaro, en medio de bajas muy sensibles y una interna a la expectativa por el colapso del técnico Vincent Kompany.

Después de encadenar dos empates en la Bundesliga, ante Werder Bremen (2-2) y Unión Berlín (0-0), Borussia Dortmund necesitaba los tres puntos en su Westfalenstadion y tuvo que sudar más de la cuenta para conseguirlos.

Golaço de Maximilian Beier 🐝 #DAZNBundesliga #DAZNLeBull https://t.co/dHjsG7yDrI — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) October 24, 2026

Tuvo que esperar hasta el minuto 80′ para ver el único tanto del partido, conseguido por Maximilian Beier, quien aprovechó una asistencia de Jobe Bellingham para enviar un gran remate con el que batió al guardameta Noah Atbolu.

BVB presiona al Bayern de Lucho

Antes de ello, el Dortmund había estrellado dos balones en el palo: primero, en un disparo de Daniel Svensson (31′) y, luego, en un remate de cabeza de Serhou Guirassy (53′). En el punto máximo de la desesperación, cuando todo puede salir mal, los aurinegros encontraron el gol de la tranquilidad a 10 minutos del final.

Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 🟡 Dortmund 7 5 2 0 12 4 8 17 2 🔴 Bayern 6 4 2 0 22 5 17 14 3 ⚫ Friburgo 6 4 1 1 15 6 9 13 4 🔴 Leverkusen 6 4 1 1 16 9 7 13 5 ⚪ RB Leipzig 7 4 0 3 20 11 9 12 6 🟢 Werder Bremen 7 3 3 1 15 14 1 12 7 🔴 Mainz 05 7 3 1 3 16 13 3 10 8 ⚫ SV Elversberg 7 3 1 3 12 15 -3 10 9 🔴 Augsburgo 7 2 3 2 17 13 4 9 10 🔵 Hamburgo 7 3 0 4 6 16 -10 9 11 ⚪ Colonia 7 2 2 3 8 11 -3 8 12 🔵 Paderborn 7 2 2 3 6 9 -3 8 13 🔴 Frankfurt 7 2 2 3 10 17 -7 8 14 🔵 Hoffenheim 6 2 0 4 11 14 -3 6 15 🔴 Stuttgart 7 2 0 5 10 13 -3 6 16 🔵 Schalke 04 7 1 3 3 4 7 -3 6 17 🔴 FC Union Berlin 7 1 3 3 6 18 -12 6 18 ⚪ Mönchengladbach 7 1 0 6 11 22 -11 3

Frankfurt, apenas decimotercero en la tabla de posiciones, sigue sin despegarse de los puestos de peligro y se encamina a que sea una temporada bastante compleja en los puestos de media tabla hacia abajo.

Bayern espera por el Friburgo

En las últimas horas, el arquero Manuel Neuer, una leyenda del fútbol alemán y considerado uno de los porteros más importantes de la historia del Bayern Múnich, también sufrió una lesión en uno de los talones. Se confirmó que no estará contra el Friburgo. Así como Aleksandar Pavlović, quien tiene problemas con la pantorrilla.

Jamal Musiala y Joshua Kimmich también están en la lista de bajas para este juego, mientras que el primer asistente técnico de Kompany, Aaron Danks, estará a cargo de la estrategia en el partido contra el Friburgo.

El Bayern no puede fallar como visitante para no despegarse de la cima de la Bundesliga.