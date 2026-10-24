Lamentable baja del Bayern Múnich tras Kompany y Luis Díaz: aumenta el número de lesionados

Bayern Múnich sigue aumentando el número de bajas y, tras la lesión de Luis Díaz, otra estrella se perderá el partido contra el Friburgo, por la séptima fecha de la Bundesliga, en el Europa Park Stadion.

El gigante bávaro, tras el 2-2 en el Allianz Arena ante el Arsenal por la Champions League, da más nombres en la lista de ausentes y la situación preocupa en la interna del club.

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Director deportivo del Bayern dio nuevo reporte tras colapso de Vincent Kompany: “Momento muy duro”

En las últimas horas, el arquero Manuel Neuer, una leyenda del fútbol alemán y considerado uno de los porteros más importantes de la historia del Bayern Múnich, sufrió una lesión en uno de los talones. Se confirmó que no estará contra el Friburgo.

“Manuel Neuer no estará disponible para el partido de la Bundesliga del FC Bayern contra el SC Freiburg (domingo, 17:30). El capitán se encuentra de baja debido a una persistente irritación en el tendón del pie”, dijo el Bayern Múnich en un comunicado de prensa.

De esta manera, Neuer le dará paso en la nómina titular a Jonas Urbig, el arquero suplente del Bayern Múnich que espera no tener problemas y sacar su arco en cero ante la ausencia del referente. Manuel se une a la ya conocida lesión de Luis Díaz tras una rotura fibrilar en su pierna izquierda, que lo sacó del juego ante el Arsenal a mitad de semana por compromiso europeo.

Luis Díaz y Kompany se recuperan

Lucho tendrá, aproximadamente, un mes de baja (cuatro semanas) y se perderá algunos partidos de la Bundesliga, el duelo contra el Atlético de Madrid por la Champions y seguramente no estará en la convocatoria de la Selección Colombia para el doblete ante Chile en noviembre.

Además, Vincent Kompany sigue hospitalizado luego de sufrir un colapso en pleno entrenamiento del equipo sub-23. El entrenador continúa bajo observación médica y se esperan más exámenes para definir la ruta por seguir y la incapacidad que podría tener tras el desplome.

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich. Foto: Getty Images.

“Kompany será sometido a exámenes exhaustivos en el hospital y permanecerá bajo atención médica. Por el momento, su equipo de entrenadores gestionará el entrenamiento y las actividades de juego”, dijo Bayern en un comunicado oficial.

Por ahora, su primer asistente técnico, Aaron Danks, será el encargado de la dirección técnica del Bayern contra el Friburgo y tendrá la capacidad de suplir la baja de Luis Díaz en la zona de ataque, esperando que su estrategia pueda tener los resultados positivos ante las emergencias médicas que vive el club.