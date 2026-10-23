Deportes

Revelan razón detrás del deterioro de salud de Vincent Kompany: “La directiva del Bayern está alarmada”

Ciertas rutinas de Vincent Kompany le habrían pasado factura, ocasionando que su salud se deteriorara.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

23 de octubre de 2026 a las 4:42 p. m.
Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich.
Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich. Foto: Getty Images.

Sigue la preocupación por el estado de salud del técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany. Este viernes, 23 de octubre de 2026, el entrenador belga se desplomó en un entrenamiento del equipo amateur del Bayern.

AUGSBURG, GERMANY - OCTOBER 10: Vincent Kompany, head coach of FC Bayern M�nchen looks on prior to the Bundesliga 2026/27 match between FC Augsburg and FC Bayern M�nchen at WWK Arena on October 10, 2026 in Augsburg, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) (Photo by ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)
Vincent Kompany, DT del Bayern, salió en ambulancia hacia un hospital de Múnich: esto se sabe
Vincent Kompany sufrió colapso durante entrenamiento del Bayern Múnich
Vincent Kompany “colapsó”: primer parte oficial del Bayern Múnich por su estado de salud

“Vincent Kompany tuvo que acudir a tratamiento médico el viernes tras un colapso durante el entrenamiento del FC Bayern Amateure. El entrenador del equipo profesional había estado observando la sesión del segundo equipo”, informó Bayern Múnich en su web oficial.

Y añaden: “Kompany será sometido a exámenes exhaustivos en el hospital y permanecerá bajo atención médica. Por el momento, su equipo de entrenadores gestionará el entrenamiento y las actividades de juego”.

“Vincent Kompany duerme muy poco porque analiza a los rivales hasta tarde”

Ahora bien, ¿qué hay detrás de los quebrantos de salud de Vincent Kompany? Los periodistas Philipp Kessler y Manuel Bonke, cercanos a la actualidad del cuadro bávaro, revelaron que Kompany tiene una vida agitada debido a su entrega por obtener buenos resultados con Bayern Múnich.

“Los jefes del Bayern están alarmados porque esta no es la primera vez que Vincent Kompany pasa la noche en el hospital (...) Internamente hace tiempo se sabe que Kompany duerme muy poco porque analiza a los rivales hasta altas horas de la noche. Tras la sesión del primer equipo y una semana intensa en cuanto a salud, no descansó, sino que fue a ver entrenar al segundo equipo —y se desplomó allí”, escribió Bayern Echo, citando a los periodistas referenciados.

“El Bayern está unido: Kompany debe reducir el ritmo al menos dos marchas y volver al trabajo solo una vez que se haya recuperado por completo”, añaden.

La prensa alemana, de manera generalizada, informa que la prioridad del Bayern Múnich es que Vincent Kompany se recupere, así tome bastante o poco tiempo. Por tanto, se espera un nuevo parte médico pronto sobre el entrenador de 40 años.

Directiva del Bayern Múnich se pronuncia sobre la salud de Kompany

Más allá de la evidente preocupación que hay en la directiva del cuadro bávaro, también hubo un pronunciamiento buscando la tranquilidad entre la prensa y los aficionados. Max Eberl, director general deportivo del club, se habló.

“La salud de Vincent Kompany tiene la máxima prioridad para nosotros. En el FC Bayern haremos todo lo posible para que se recupere rápidamente. Vinnie recibirá toda la atención y el apoyo médico necesario, así como todo el tiempo que precise”, afirmó Eberl.

Y añadió: “Su equipo de entrenadores, en el que confiamos plenamente, asumirá sus tareas. Todos en el FC Bayern le deseamos a Vinnie una pronta recuperación”.