Revelan razón detrás del deterioro de salud de Vincent Kompany: “La directiva del Bayern está alarmada”

Sigue la preocupación por el estado de salud del técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany. Este viernes, 23 de octubre de 2026, el entrenador belga se desplomó en un entrenamiento del equipo amateur del Bayern.

Vincent Kompany, DT del Bayern, salió en ambulancia hacia un hospital de Múnich: esto se sabe

Vincent Kompany “colapsó”: primer parte oficial del Bayern Múnich por su estado de salud

“Vincent Kompany tuvo que acudir a tratamiento médico el viernes tras un colapso durante el entrenamiento del FC Bayern Amateure. El entrenador del equipo profesional había estado observando la sesión del segundo equipo”, informó Bayern Múnich en su web oficial.

Y añaden: “Kompany será sometido a exámenes exhaustivos en el hospital y permanecerá bajo atención médica. Por el momento, su equipo de entrenadores gestionará el entrenamiento y las actividades de juego”.

Vincent Kompany in medizinischer Obhut. Vincent Kompany musste sich am Freitag nach einem Zusammenbruch während des Trainings der FC Bayern Amateure in ärztliche Behandlung begeben. Der Trainer des Profiteams hatte der zweiten Mannschaft bei ihrer Einheit zugeschaut. Kompany wird im Krankenhaus eingehend untersucht und in medizinischer Obhut bleiben. Bis auf Weiteres regelt sein Trainerteam den Trainings- und Spielbetrieb. 🔗 https://t.co/ykFE8U1fKm — FC Bayern München (@FCBayern) October 23, 2026

“Vincent Kompany duerme muy poco porque analiza a los rivales hasta tarde”

Ahora bien, ¿qué hay detrás de los quebrantos de salud de Vincent Kompany? Los periodistas Philipp Kessler y Manuel Bonke, cercanos a la actualidad del cuadro bávaro, revelaron que Kompany tiene una vida agitada debido a su entrega por obtener buenos resultados con Bayern Múnich.

“Los jefes del Bayern están alarmados porque esta no es la primera vez que Vincent Kompany pasa la noche en el hospital (...) Internamente hace tiempo se sabe que Kompany duerme muy poco porque analiza a los rivales hasta altas horas de la noche. Tras la sesión del primer equipo y una semana intensa en cuanto a salud, no descansó, sino que fue a ver entrenar al segundo equipo —y se desplomó allí”, escribió Bayern Echo, citando a los periodistas referenciados.

“El Bayern está unido: Kompany debe reducir el ritmo al menos dos marchas y volver al trabajo solo una vez que se haya recuperado por completo”, añaden.

❗️Bayern bosses are alarmed as this is not Vincent Kompany's first hospital stay. He spent a night in hospital a few days ago and was checked thoroughly, without result Internally it has long been known that Kompany sleeps very little because he analyses opponents late into the night. After the first team's session and an intense week health-wise, he did not rest but went to watch the second team train - and collapsed there Bayern are united: Kompany must cut back by at least two gears and return to work only once he has fully recovered [@kessler_philipp, @mano_bonke] — Bayern Echo (@BayrnEcho) October 23, 2026

La prensa alemana, de manera generalizada, informa que la prioridad del Bayern Múnich es que Vincent Kompany se recupere, así tome bastante o poco tiempo. Por tanto, se espera un nuevo parte médico pronto sobre el entrenador de 40 años.

Directiva del Bayern Múnich se pronuncia sobre la salud de Kompany

Más allá de la evidente preocupación que hay en la directiva del cuadro bávaro, también hubo un pronunciamiento buscando la tranquilidad entre la prensa y los aficionados. Max Eberl, director general deportivo del club, se habló.

“La salud de Vincent Kompany tiene la máxima prioridad para nosotros. En el FC Bayern haremos todo lo posible para que se recupere rápidamente. Vinnie recibirá toda la atención y el apoyo médico necesario, así como todo el tiempo que precise”, afirmó Eberl.

Max Eberl, Sportvorstand: „Die Gesundheit von Vincent Kompany hat für uns höchste Priorität. Wir werden beim FC Bayern alles tun, damit er sich schnell erholt. Vinnie erhält alle notwendige medizinische Betreuung und Unterstützung und alle Zeit, die er benötigt. Sein Trainerteam, dem wir voll und ganz vertrauen, übernimmt seine Aufgaben. Wir alle beim FC Bayern wünschen Vinnie eine schnelle Genesung.“ — FC Bayern München (@FCBayern) October 23, 2026

Y añadió: “Su equipo de entrenadores, en el que confiamos plenamente, asumirá sus tareas. Todos en el FC Bayern le deseamos a Vinnie una pronta recuperación”.