Se conoció el posible reemplazo de Kvaratskhelia: PSG pagaría 90 millones de euros

París Saint-Germain prepara otro ‘bombazo’ en el mercado de fichajes para reemplazar a Khvicha Kvaratskhelia, quien sufrió una grave lesión de rodilla y estará fuera de las canchas hasta final de temporada.

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De acuerdo a Eurosport, el principal apuntado es Nico Williams. El extremo de 24 años pertenece al Athletic Club y Luis Enrique lo conoce perfectamente por su paso como entrenador de la selección española.

Williams estuvo sonando hace poco como posible fichaje del FC Barcelona; sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto por diferencias entre los directivos y al final renovó su contrato con el Athletic hasta 2035.

No obstante, medios españoles aseguran que tiene una cláusula de rescisión de 90 millones de euros. Ese valor sería completamente asumible por el PSG, actual bicampeón de Europa, aunque hay otros candidatos sobre la mesa como Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) y Mathias Albert (Borussia Dortmund).

Nico Williams y su hermano Iñaki Williams, jugadores del Athletic Club Foto: Getty Images

Este fichaje solo se podrá hacer realidad entre diciembre y enero, cuando se abra el mercado de fichajes de invierno en Europa.

Hasta entonces, Nico Williams tendrá tiempo para pensar en su futuro y determinar si quiere volverse a unir a Luis Enrique en un proyecto ganador como el del PSG. Anteriormente ya rechazó al Barcelona por amor al Athletico Club; sin embargo, ahora el contexto es diferente porque sería cambiar de país y llegar al campeón de Champions.

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¿Qué le pasó a Khvicha Kvaratskhelia?

La necesidad de fichar a un extremo por izquierda se aceleró tras la lesión de Khvicha Kvaratskhelia, atacante georgiano que salió lesionado el pasado martes en el partido de PSG vs. Barcelona.

El parte médico del París Saint-Germain, publicado el miércoles por la mañana, eclipsó en cierta medida la buena actuación del equipo de Luis Enrique: “Víctima de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha (...), Khvicha Kvaratskhelia será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días”.

Esta lesión, tan común y temida por todos los jugadores, podría mantener alejado de los terrenos de juego al extremo georgiano durante muchos meses, e incluso hasta el resto de la temporada.

“¿Por qué yo? Nunca he descuidado nada. Sin duda me preparé para este partido mejor que nunca antes. Creía estar listo para todo, pero no para esto”, reaccionó Kvaratskhelia en su cuenta de Instagram, afirmando estar “listo para atravesar estos meses de trabajo, de dolor y de lágrimas”.

Tras un contacto con Xavi Espart, justo antes de la hora de juego, Kvaratskhelia se desplomó sobre el césped sujetándose la rodilla, antes de marcharse al vestuario sin siquiera poder apoyar la pierna derecha.

Se trata de una muy mala noticia para el PSG, ya que el delantero de 25 años fue una pieza clave en la conquista de la “segunda estrella” la temporada pasada, hasta el punto de aspirar al Balón de Oro 2026, que se entregará el lunes.