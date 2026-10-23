Arrancar mal puede dañar su vehículo automático: así debe hacerlo correctamente

Cuando un usuario ha pensado en comprar un carro automático o acaba de adquirir uno, es normal tener dudas sobre cómo es la manera correcta de arrancarlo. Si bien esta transmisión tiene su propia lógica y es más sencilla de conducir que un manual, es conveniente conocer sus posiciones y el orden correcto de los pasos antes de estar al volante.

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De acuerdo con Autotronic Cars, un vehículo automático cambia de marcha por su cuenta, sin que el conductor tenga la necesidad de pisar el embrague ni mover la palanca de cambios manualmente. Por medio de la caja de cambios automática, se selecciona la marcha más adecuada para el auto según la velocidad, las revoluciones del motor y las condiciones de conducción.

Tener un carro con transmisión automática se convierte en una alternativa sumamente cómoda para usuarios que quieren circular por la ciudad, en atascos o con muchas curvas.

Antes de conocer cómo se arranca un vehículo automático, es importante conocer las posiciones de la palanca, aunque estas pueden variar según la marca y el modelo. Dentro de las más comunes se encuentran las siguientes:

Posición Nombre ¿Cuándo se usa? P Park (Parqueo) Para aparcar o estacionar el vehículo R Reverse (Reversa) Para dar reversa al carro N Neutral (Neutro) En paradas prolongadas o remolque D Drive (Conducción) Para manejar el vehículo hacia adelante S / Sport Sport Para una conducción más dinámica L / 1 / 2 Low (Marchas bajas) En pendientes pronunciadas o terreno difícil

El paso a paso para arrancar un carro automático

Para arrancar un vehículo automático puede terminar siendo sencillo si se sigue el orden correcto.

Conocer las posiciones P, R, N y D es fundamental para quienes buscan aprender a conducir un vehículo con transmisión automática. Foto: Getty Images

Asegurar que la palanca de cambios se encuentra en la posición P (Parqueo). Esta es la única posición desde la que se puede arrancar el motor en la mayoría de carros automáticos. Pisar el pedal de freno con el pie derecho y mantenerlo pisado. Para muchos de los carros automáticos modernos, es necesario tener el freno accionado para poder arrancar, ya que es un sistema de seguridad encargado de evitar accidentes. Con el freno pisado y la palanca en P (parqueo), se pulsa el botón de arranque o se gira la llave (dependiendo del modelo). A partir de ahí, el motor comenzará a arrancar sin la necesidad de embrague ni acelerador. Dejar que el motor se estabilice durante unos segundos, sobre todo en días fríos. No es necesario que el carro se caliente por bastante tiempo, pero una breve pausa ayuda a que el aceite circule correctamente. Manteniendo el pie en el freno, se mueve la palanca a la posición D (conducción); ahí el carro tendrá un pequeño empuje que se llama creep. Soltar el freno de mano, retirar el pie del freno con suavidad y pisar el acelerador progresivamente. El vehículo comenzará a moverse y la caja de cambios irá subiendo de marcha de manera automática.