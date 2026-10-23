Camión terminó sobre el separador del peaje de Chinauta y por poco choca contra una caseta

Un camión protagonizó un siniestro vial en el peaje de Chinauta, sobre la vía que comunica a Bogotá con Girardot, luego de que, al parecer, presentara fallas mecánicas y terminara chocando contra el separador de carriles.

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La posición en la que quedó el vehículo generó preocupación entre los conductores que transitaban por el sector. El camión terminó encima del separador, muy cerca de una de las casetas del peaje, en una escena que llamó la atención por el riesgo que representaba para la circulación en ese punto.

Aunque el vehículo estuvo cerca de la estructura, la información disponible describe que casi quedó incrustado en la caseta. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas por el incidente.

Unidades de la Policía de Tránsito y del Cuerpo Oficial de Bomberos de la zona llegaron rápidamente al lugar para atender la situación.

Accidente de camión que quedó encima de separador en caseta del peaje de Chinauta en la vía Bogotá-Girardot. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Pasa en Bogotá / Montaje SEMANA

Videos del camión generaron preocupación

Varias grabaciones difundidas a través de redes sociales dejaron ver cómo quedó el camión después del choque. Las imágenes muestran al vehículo sobre el separador, en el acceso a las casetas, lo que generó inquietud entre quienes se encontraron con la escena.

De acuerdo con los primeros reportes, una posible falla mecánica habría provocado que el conductor perdiera el control del vehículo y chocara contra la división de los carriles. Sin embargo, esa hipótesis no está confirmada de manera independiente.

El incidente también tuvo consecuencias para la movilidad. La ventanilla junto a la que quedó el camión tuvo que ser cerrada, lo que redujo la capacidad de atención en el acceso al peaje y ocasionó tráfico lento en el sector.

Accidente de camión que quedó encima de separador en caseta del peaje de Chinauta en la vía Bogotá-Girardot. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Pasa en Bogotá / Montaje SEMANA

El paso por el peaje tuvo afectaciones

El cierre de la ventanilla hizo que los vehículos avanzaran con lentitud mientras se presentaba la situación. La ubicación del camión sobre el separador complicó el funcionamiento normal de ese punto de la vía Bogotá-Girardot.

Por ahora, la información conocida señala que no hubo personas lesionadas. Las circunstancias exactas del siniestro, incluida la posible falla mecánica, deberán establecerse con información adicional.

En este episodio, además de la preocupación generada por la cercanía del camión a la caseta, el incidente terminó afectando el tránsito de quienes se movilizaban por el peaje de Chinauta.