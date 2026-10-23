Bogotá amplía un mes más el piloto de salida hacia el norte por la carrera Séptima: Alcaldía Galán lo confirma

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, informó la continuación del plan piloto de la carrera Séptima, entre las calles 193 y 245.

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El Distrito informa sobre la permanencia de la medida tras haber registrado resultados favorables para la salida de la ciudad, la cual ha reflejado menores tiempos de viaje en el corredor en sentido sur-norte.

Durante el primer mes desde que se implementó el plan piloto, los tiempos de desplazamiento en la Autopista Norte, saliendo de Bogotá, han tenido una reducción promedio de viaje, pasando de 51,63 a 33,21 minutos. Es decir, 18 minutos menos desde que se aplica la medida.

Por la carrera Séptima, el recorrido se redujo cerca de 13 minutos, al pasar de 33,37 a 20,77 minutos.

En cuanto a las velocidades promedio, en la Autopista Norte aumentaron de 11,30 km/h a 21,52 km/h, mientras que en el caso de la carrera Séptima pasaron de 16,78 km/h a 30,11 km/h, favoreciendo los desplazamientos hacia el norte de la ciudades.

En el marco del plan piloto, la Secretaría Distrital de Movilidad informa que más de 12.000 personas se han beneficiado de esta medida al salir de Bogotá por la carrera séptima y 19.000 personas que usaron la Autopista Norte.

Los conductores que ingresen a Bogotá por el norte deberán tener en cuenta los cambios de circulación durante el horario del contraflujo. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

El plan piloto que ha implementado la administración del alcalde Carlos Fernando Galán comenzó el pasado 26 de septiembre, y continuará funcionando los sábados, de 7:30 a. m. a 12:00 m, en el tramo de la carrera Séptima comprendido entre las calles 193 y 245, dejando solamente la vía en sentido sur-norte.

Con el objetivo de facilitar la operación, la Secretaría de Movilidad estará acompañando el corredor a través de señalizaciones y personal de vía que orientarán a los conductores que se desplazan por el sector.

“Es importante tener en cuenta que las personas que ingresen a Bogotá desde el norte y necesiten llegar a la carrera Séptima podrán tomar la Autopista Norte hasta la calle 183 y continuar por esta vía hacia el oriente. Se recomienda planear los desplazamientos con anticipación y salir con tiempo suficiente, teniendo en cuenta que los recorridos pueden tomar más tiempo de lo habitual debido a la operación de la medida”, comenta la entidad en un comunicado.

¿El contraflujo afectará los servicios de transporte público?

El distrito informa que la ruta rural 18-14 Torca-Tibabita tendrá un recorrido distinto cuando sea aplicado el horario del contraflujo.

Esta ruta comienza en la calle 187 por el costado occidental de la Autopista Norte. A partir de ahí, se toma hacia el sur hasta la calle 183 y continúa hacia el oriente hasta la carrera Séptima.

Luego se debe seguir hacia el norte hasta la calle 245, en donde se toma el occidente hasta la Autopista Norte y luego girar hacia el norte hasta el retorno que se encuentra ubicado antes del peaje Andes, para luego retornar hacia el sur para seguir por la Autopista Norte hasta llegar nuevamente a la calle 187.