Peajes del Eje Cafetero tendrían tarifas diferenciales: MinTransporte alista nuevo decreto

El Gobierno Nacional del presidente Abelardo De La Espriella, a través del Ministerio de Transporte, está realizando los últimos ajustes para establecer normas a las nuevas tarifas direccionales para los peajes del Eje Cafetero.

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La meta de la entidad es aplicar un sistema riguroso de selección, garantizando que las tarifas diferenciales realmente beneficien a comunidades que lo necesitan y evitar que ciudadanos que cuentan con los recursos puedan acceder a estos descuentos.

Mientras se llevó a cabo un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, comentó que el actual Gobierno no permitirá más apoyo económico a aquellos sectores del país que tienen capacidad económica, dedicando esos recursos para mejorar la infraestructura vial.

“Lo más importante para Colombia es garantizar que sus carreteras se construyan, se mantengan en buen estado y cuenten con los servicios que necesitan los ciudadanos: grúas, ambulancias y atención oportuna ante cualquier emergencia”, afirmó la ministra en su cuenta de X.

Para seguir alistando el nuevo decreto de tarifas diferenciales para peajes del Eje Cafetero, Noguera afirma que un personal especializado está finalizando los preparativos requeridos para evitar posibles errores que se han registrado en decretos anteriores y que dejaron afuera a veredas enteras que necesitaban del beneficio.

“Tampoco puede pasar que queden comunidades y veredas por fuera, como ocurrió en el decreto anterior. Y tampoco puede ocurrir que el Estado termine financiando una tarifa diferencial para una familia que tiene una casa de recreación; el que tiene para pagar una segunda casa, tiene para pagar el peaje”, comentó.

La ministra de Transporte aclaró que garantizar una correcta asignación de las tarifas diferenciales en los peajes del Eje Cafetero ayudará a garantizar un equilibrio financiero de la red vial concesionada.

Peaje Foto: ANI / Cortesía

Dentro de este aspecto, el Gobierno Nacional sigue trabajando para expedir el decreto que se encargue de determinar los compromisos pactados para los habitantes que residen en este sector, asegurando que quienes reciban los descuentos sean ciudadanos que viven en el Eje Cafetero y transitan por razones de trabajo, estudio o transportan productos agrícolas.

El Ministerio de Transporte ha sido claro en no aumentar las tarifas de los peajes para financiar la infraestructura en el país, argumentando que el objetivo es brindar los mejores terrenos a los colombianos a través de los fondos disponibles.

“No tenemos planes de aumento de tarifas de peajes, ni tampoco estamos contemplando el cobro de valorización para financiar proyectos de infraestructura. Nuestra prioridad es manejar mejor los recursos existentes y garantizar que los ciudadanos reciban vías seguras y en buen estado a cambio de lo que pagan”, comentó Noguera en diálogo con SEMANA.