¿Qué cambiaría en el Código de Tránsito? Gobierno De La Espriella abre convocatoria para propuestas

El Gobierno Nacional del presidente Abelardo De La Espriella, por medio del Ministerio de Transporte, sigue en el proceso para reformar el Código Nacional de Tránsito.

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Con el objetivo de atender las necesidades y observaciones de los distintos actores viales, como transportadores, motociclistas, conductores particulares, peatones, ciclistas, gremio, academia y autoridades, se llevarán a cabo en los próximos días unas mesas de participación, con el objetivo de que estos sectores compartan sus propuestas para modificar la legislación vigente.

La apuesta del Ministerio de Transporte es ir avanzando hacia un Código Nacional de Tránsito que refleje los ámbitos modernos y coherentes con las realidades económicas y sociales del país, enfatizando que esta nueva reforma debe estar orientada hacia el respeto por la vida y los derechos de los ciudadanos.

“No queremos construirla desde un escritorio, sin conocer lo que pasa en las calles y en las carreteras. Queremos escuchar sus experiencias, conocer los problemas que enfrentan y recoger sus ideas para construir una reforma que responda a las necesidades reales de los colombianos”, comentó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

Esta iniciativa del Ministerio de Transporte hace respuesta al compromiso del Gobierno Nacional de revisar un sistema que ha tenido más de 20 años de vigencia, garantizando que se cumplan todas las normas de tránsito, pero al mismo tiempo reconociendo las condiciones económicas de millones de colombianos que cada día hacen uso de las vías para trabajar, estudiar, transportar mercancías y sostener a sus familias.

¿Cómo se llevarán a cabo las mesas de participación?

El Ministerio de Transporte informó que la actualización del Código Nacional de Tránsito contará con un proceso de participación ciudadana previo a la presentación del proyecto de ley ante el Congreso de la República.

Dentro de esta convocatoria, se atenderán las propuestas de ciudadanos, gremios de transporte, organizaciones sociales, autoridades territoriales, academia y demás sectores interesados. Las mesas de participación se realizarán en las siguientes ciudades del país:

Bogotá: 19 de octubre de 2026, Universidad de los Andes.

19 de octubre de 2026, Universidad de los Andes. Barranquilla: 22 de octubre de 2026, Universidad del Norte.

22 de octubre de 2026, Universidad del Norte. Cali: 26 de octubre de 2026, Pontificia Universidad Javeriana.

26 de octubre de 2026, Pontificia Universidad Javeriana. Medellín: 3 de noviembre de 2026, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas.

Estas jornadas se desarrollarán de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Para cualquier persona que esté interesada en participar en las convocatorias, el Ministerio de Transporte ha habilitado la plataforma digital https://codigojustoquesalvavidas.mintransporte.gov.co/. Para participar, se tiene que diligenciar sus datos de identificación, seleccionar la temática que sea de interés y presentar una propuesta concreta que explique qué disposición o procedimiento consideran que sea necesario modificar y las razones de sustento.