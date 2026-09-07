Gremio de taxistas presenta propuesta a Abelardo De La Espriella para el nuevo Código Nacional de Tránsito: esto podría cambiar

La propuesta del Gobierno Nacional del presidente Abelardo De La Espriella de reformar el Código Nacional de Tránsito ha traído consigo una serie de conversaciones y propuestas por parte de distintos sectores, con el objetivo de traer cambios en materia vial para el país.

Gremio de taxistas lanza propuesta para reformar la licencia de conducción: así buscan transformar el trámite en Colombia

Uno de ellos ha sido la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi (ASOPROCTAX), la cual ha iniciado la construcción de una propuesta integral de reforma a la Ley 769 de 2002.

Para el gremio de taxistas, consideran que el país necesita de un Código Nacional de Tránsito que sea moderno, justo, proporcional y ajustado a la Constitución y a la realidad de los ciudadanos.

El gremio de taxistas busca que las nuevas normas de tránsito contemplen garantías para los diferentes actores viales. Foto: Getty Images

Es por ello que la organización ha asegurado que la propuesta no estará hecha con el fin de atender necesidades particulares, sino las de los colombianos, en donde se tendrán en cuenta las normas que han sido modificadas, sus decretos reglamentarios, actos administrativos y, sobre todo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.

Las propuestas del gremio de taxistas al Código Nacional de Tránsito.

Dentro de los principales aspectos que el gremio de taxistas busca en la reforma del Código Nacional de Tránsito, están los siguientes:

Que ninguna autoridad pueda crear infracciones o sanciones por fuera de la ley.

Que exista responsabilidad personal y debido proceso frente a las fotomultas y los sistemas tecnológicos.

Que la tecnología sea utilizada para fortalecer la seguridad vial y no convierta las vías en mecanismos de recaudo.

Que las inmovilizaciones estén sustentadas en causas objetivas y verificables.

Que los controles de tránsito sean preventivos y seguros, sin generar nuevos riesgos para los ciudadanos.

Que los conductores cuenten con garantías frente a interpretaciones arbitrarias de las normas.

Que se revise el régimen de licencias y su vigencia, especialmente para los conductores profesionales.

Que la formación y capacitación de los conductores responda a las necesidades de seguridad vial.

Que se revise el régimen de reincidencia, multas, cursos y descuentos.

Que los trámites de tránsito y sus tarifas tengan fundamento legal y estudios económicos verificables.

Que ningún ciudadano tenga que pagar por trámites, conceptos o servicios cuya existencia, competencia o tarifa no estén debidamente sustentadas.

Que se proteja el transporte público legal frente al transporte ilegal y la competencia desleal.

Que las plataformas tecnológicas que intervengan en el transporte respeten las reglas legales y el debido proceso.

Que los sistemas RUNT y SIMIT sean eficientes, transparentes y estén sometidos a controles adecuados.

Que la seguridad vial sea la prioridad del sistema.

Las propuestas de ASOPROCTAX incluyen modificaciones al régimen de sanciones y a los sistemas tecnológicos utilizados en el control vial. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

La organización informa que esta propuesta está dirigida a conductores de automóviles, motociclistas, transportadores, taxistas, propietarios de vehículos, peatones, ciclistas, pasajeros y, en general, a todos los ciudadanos del país que utilizan las vías.

El objetivo del gremio es que esta propuesta pueda ser discutida en un futuro con el Gobierno Nacional del presidente Abelardo De La Espriella, así como el Congreso de la República, las autoridades de tránsito, los gremios del transporte, las organizaciones de usuarios, expertos en seguridad vial y la ciudadanía.