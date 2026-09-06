Beneficios que sí importan: lo que estas camionetas de lujo usadas ofrecen en 2026

Las camionetas de lujo se han vuelto una de las opciones favoritas para aquellas personas que han estado buscando un coche que tenga la combinación de tecnología, seguridad, confort y un excelente desempeño en cualquier clase de recorrido.
Con la manera en la que el mercado automotor ha estado comportándose hoy en día, existe la posibilidad de encontrar modelos premium usados para poder ofrecer todas estas características con una mejor relación costo-beneficio en comparación con un vehículo nuevo.
De acuerdo con Renting Colombia, el comprar una camioneta premium usada ayuda a acceder a vehículos que tienen un alto nivel de equipamiento, motores mucho más potentes y sistemas avanzados de seguridad, pagando un valor que es considerablemente menor que el de un modelo nuevo.
Asimismo, cuando estos coches provienen de una empresa especializada, el usuario puede acceder a modelos con historial de mantenimiento, peritaje y respaldo en el proceso de compra.
Eso sí, si una persona tiene pensado adquirir una camioneta de lujo usada, lo ideal es que haya revisado ciertos aspectos, ya que no todas las camionetas ofrecen el mismo equilibrio entre estos factores, como:
- Sistemas avanzados de seguridad.
- Tecnología de asistencia a la conducción.
- Espacio interior y confort.
- Calidad de materiales.
- Potencia y desempeño.
- Costos de mantenimiento.
- Valor de reventa.
- Disponibilidad de repuestos.
¿Qué camionetas de lujo traen varios beneficios en Colombia?
De acuerdo con Renting Colombia, existen varias camionetas usadas que brindan varias ventajas en el mercado.
Volvo XC90
La Volvo XC90 es considerada como una de las SUV premium más completas del mercado, todo esto gracias a su enfoque de seguridad, confort y tecnología.
El coche posee un diseño escandinavo, el cual transmite elegancia sin exageraciones, y su interior ofrece espacio para hasta siete pasajeros con acabados de alta calidad.
Dentro de sus otros puntos destacados se encuentran una capacidad de hasta 7 pasajeros, un sistema Pilot Assist, un frenado automático de emergencia, un asistente de permanencia en carril y materiales premium.
Este vehículo es ideal para empresas, familias y ejecutivos que están buscando un carro que brinde seguridad y comodidad para recorridos largos.
BMW X5
Este vehículo es una de las camionetas premium más vendidas del segmento, todo esto gracias a su excelente comportamiento dinámico y tecnología de última generación.
La conducción del carro transmite una sensación deportiva sin tener que sacrificar alguna comodidad.
Asimismo, existen otros aspectos que brindan ventajas, entre ellos motores turbo de alto desempeño, tracción xDrive, suspensión adaptativa, pantalla curva BMW y asistencias inteligentes de conducción.
El carro está hecho para los usuarios que buscan una SUV de lujo para ciudad y carretera con una experiencia de manejo deportiva.
Audi Q8
El coche destaca por su diseño moderno tipo SUV coupé y por incorporar algunas de las tecnologías más avanzadas de la marca alemana.
También ofrece un sistema Audi Virtual Cockpit, pantallas táctiles dobles, tracción Quattro, suspensión neumática y amplio espacio interior.
El coche está hecho para aquellos que buscan una camioneta premium elegante para uso urbano y viajes.
Porsche Cayenne
La Porsche Cayenne es una SUV diseñada para aquellos conductores que disfrutan conducir y buscan un vehículo con prestaciones deportivas sin perder comodidad.
Asimismo, cuenta con potentes motores turbo, excelente aceleración, suspensión inteligente, dirección precisa, interior deportivo y tecnología de última generación.
Toyota Prado
La Toyota Prado continúa siendo una de las camionetas más valoradas en Colombia gracias a su confiabilidad, capacidad todoterreno y excelente valor de reventa.
Además, cuenta con una tracción 4x4, motor diésel de gran torque, suspensión para terrenos difíciles, alta durabilidad y excelente disponibilidad de repuestos.