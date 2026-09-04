Anuncian investigación a la recién salida Tesla Cybercab por su principal promesa de valor

La agencia federal de seguridad vial de Estados Unidos (NHTSA) abrió el viernes una investigación sobre el nuevo vehículo de Tesla sin volante ni pedales, destinado a servicios de taxi sin conductor, que acaba de entrar en servicio comercial en Austin, Texas.

El robotaxi de Tesla ya es una realidad con Cybercab: así es viajar en un vehículo sin conductor al volante

Tesla Cybercab en su interior. Foto: Anadolu via Getty Images

Esta auditoría tiene como objetivo determinar “el proceso y los datos técnicos en los que Tesla se basó para certificar el Cybercab y los problemas inherentes”, según un comunicado publicado en la página web del regulador.

La investigación cuestiona su principal promesa de valor, pues la normativa federal actualmente exige la presencia de un volante y de pedales para cualquier explotación comercial vehicular, salvo exención, pero Tesla no ha solicitado ninguna.

El anuncio, el jueves por la noche, se produjo horas después de que la empresa comenzara a desplegar comercialmente el Cybercab tras un evento de lanzamiento.

Lo que dice Tesla

Tesla ha promocionado la seguridad del vehículo y su facilidad de uso para personas con discapacidad, y afirmó que el Cybercab está “democratizando el transporte limpio para todos”. Ahora bien, en Estados Unidos, la marca certifica por sí misma que sus vehículos cumplen las normas federales.

Tesla notificó a la agencia que había certificado que el Cybercab cumplía todas las normas aplicables y que planeaba ampliar el despliegue a más vehículos y más ubicaciones.

En un evento que capturó la atención del mundo, Elon Musk desveló el Tesla Cybercab, un innovador vehículo diseñado para operar sin conductor, llevando la conducción autónoma a nuevas alturas. Foto: imagen tomada de x @Tesla

El vehículo llama la atención por estos puntos que cuestionan las autoridades, pues es el primer vehículo en el mundo que no cuenta ni con volante ni con pedales, representando una de las novedades más importantes de la industria en su historia.

La compañía comenzó a ofrecer servicio sin conductor en Austin el año pasado utilizando SUVs Model Y, y se expandió a ciudades de Texas, Florida y California. Las normativas estatales obligan a muchos de esos vehículos a llevar un supervisor humano capaz de hacerse cargo de la conducción.

Tesla había registrado 314 robotaxis en Texas hasta el miércoles, incluidos 45 Cybercabs, según FSD Database, con base en datos del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas. Estos se suman a los de Waymo, la filial de vehículos autónomos de Alphabet, empresa matriz de Google, que ofrece sus servicios en once ciudades estadounidenses.

*Con información de AFP.