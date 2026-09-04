Francisco Bolívar reapareció con un nuevo y polémico video: famosos mostraron preocupación

Francisco Bolívar volvió a aparecer en redes sociales después de varios días en los que algunas de sus publicaciones generaron preocupación entre sus seguidores. El actor, recordado por su participación en diferentes producciones de la televisión colombiana, ha llamado la atención recientemente por el contenido que comparte en Instagram y por la manera en que ha expresado sus emociones.

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En días anteriores, Bolívar publicó mensajes y videos que fueron interpretados por sus seguidores como señales de que no estaría atravesando un buen momento. Incluso llegó a mostrarse llorando, situación que provocó mensajes de preocupación, aunque también algunos comentarios de personas que cuestionaron su comportamiento.

Ante esta situación, algunos de sus colegas y personas cercanas se han pronunciado públicamente para pedir respeto y empatía frente al proceso personal que estaría viviendo el actor. La situación volvió a tomar fuerza con una nueva publicación que realizó en sus redes sociales.

En esta oportunidad, Bolívar compartió un video en el que reunió diferentes momentos de su vida cotidiana, acompañados por imágenes que muestran distintas etapas y experiencias recientes. La publicación estuvo acompañada de un breve mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

“Interestelar. Gracias por ser y estar”, escribió el actor junto al video.

La publicación rápidamente recibió comentarios de sus seguidores, quienes aprovecharon el espacio para enviarle mensajes de cariño y buenos deseos. Muchos destacaron su trayectoria artística y expresaron su deseo de verlo nuevamente trabajando en alguna producción.

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A las muestras de apoyo que ya había recibido Bolívar se sumó también el actor Sebastián Caicedo, quien decidió dejarle un mensaje en la publicación. El intérprete recurrió a la fe para expresarle su respaldo y recordarle que no está solo.

“Jesús te ama demasiado mi querido Pachito , eres su hijo, nunca lo olvides !! Abrazote grande”, escribió Caicedo.

Por ahora, Francisco Bolívar continúa compartiendo contenido en sus redes sociales, mientras sus seguidores y colegas permanecen atentos a su evolución. Las muestras de afecto que ha recibido evidencian el respaldo de una parte de la comunidad que lo ha acompañado durante su trayectoria en la televisión y el cine colombiano.