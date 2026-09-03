Preocupación por Francisco Bolívar: famosa actriz de ‘Betty, la fea’ reaccionó a su video

Un mensaje de Marcela Posada, recordada por su personaje de Sandra Patiño en Yo soy Betty, la fea, llamó la atención de los seguidores de Francisco Bolívar, luego de que el actor publicara un video en el que habló de su situación personal y utilizó palabras que generaron preocupación.

Fabián Ríos hizo dura petición por preocupante situación de Francisco Bolívar: “La batalla que otra persona está librando”

“Todo mi cariño para ti”, escribió la actriz en la publicación del artista, quien en los últimos meses ha protagonizado conversaciones en redes sociales por algunos contenidos relacionados con su vida personal.

La reacción de Posada se produjo después de que Bolívar compartiera un video en el que reconoció estar atravesando un momento de confusión. Durante la grabación, el actor hizo referencia a diferentes situaciones que, según sus propias palabras, le han generado una sensación de incertidumbre.

“Respecto a todo lo que está sucediendo, les quiero decir que no crean nada”, manifestó.

Posteriormente, explicó que tenía “un poco de paranoia” y aseguró que intenta repetirse que “todo es mental”. Sus declaraciones continuaron con una serie de referencias personales que no fueron explicadas por completo.

En medio de su relato, Bolívar mencionó incluso una antigua relación sentimental y habló del matrimonio de una mujer que identificó como su expareja.

“Primero era el paraíso y después, el apocalipsis; se casó mi novia... mi ex”, expresó.

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La particular manera en la que contó la situación generó todavía más interrogantes entre quienes siguen sus publicaciones. De hecho, el propio actor pareció cuestionarse durante el video.

Bolívar cerró parte de su reflexión con una frase que fue ampliamente comentada por sus seguidores: “Siempre me va como un cul... Mi vida no tiene sentido en este planeta*”.

Estas palabras provocaron preocupación entre algunos usuarios, quienes dejaron mensajes de apoyo y pidieron que el actor pudiera estar acompañado durante el momento que estaría atravesando.

Francisco Bolívar publicó particular video. Foto: Instagram @franciscobolivar / Montaje SEMANA

El interés también aumentó debido a que, desde hace varios años, Bolívar ha hablado públicamente de experiencias difíciles en su vida personal. Desde 2019 se ha conocido que enfrentó una etapa complicada, en la que habría tenido especial peso una ruptura amorosa.