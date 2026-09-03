Ana Lucía Pineda, primera dama, dejó en evidencia trabajo desde la Casa de Nariño y Diva Jessurum reaccionó: “Un alivio”

Desde su posesión, el pasado 7 de agosto, Abelardo De La Espriella ha concentrado una parte de sus primeras semanas de Gobierno en atender las emergencias que se han presentado en diferentes regiones del país. El mandatario ha realizado visitas a las zonas afectadas por el terremoto y los incendios forestales, con el propósito de conocer de cerca las situaciones.

Ana Lucía Pineda, primera dama, subió una fotografía y dejó un sentido mensaje a Abelardo De La Espriella en medio de sus labores

Durante este periodo, el jefe de Estado ha desarrollado parte de sus actividades desde Barranquilla y desde el Palacio de San Carlos, en Bogotá, lugares donde ha sostenido reuniones y realizado diferentes pronunciamientos.

Recientemente, se conoció que la Casa de Nariño también será utilizada como una de las sedes desde las que operará su administración. Frente a esta decisión, el presidente compartió un video este miércoles, 2 de septiembre.

En las imágenes difundidas se observa a De La Espriella desarrollando sus labores en la sede presidencial, acompañado por la primera dama, Ana Lucía Pineda. El material generó reacciones en redes sociales, donde varios usuarios hicieron comentarios sobre esta nueva etapa de la administración desde la Casa de Nariño.

Ana Lucía Pineda, primera dama, también utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir contenidos sobre cómo fue atender los proyectos nacionales desde esta sede, donde se reunió con equipos con los que trabajaría.

En el carrete de imágenes se detalló cómo la pareja recorrió la Casa de Nariño, luciendo atuendos elegantes y oscuros. La esposa del presidente estuvo en una oficina, llevando a cabo una parte de la agenda correspondiente.

“Servir es el propósito de mi trabajo, la razón que me mueve y el compromiso que llevo en el corazón”, escribió en el pie de foto del post, donde sumó más de 130.000 likes.

Una de las que reaccionó a este contenido fue Diva Jessurum, quien elogió el trabajo que están realizando De La Espriella y su compañera sentimental desde el poder.

“Me siento tan bien representada... tengo como un alivio”, dijo la famosa.