Diva Jessurum se le plantó a Marcelo Cezán en vivo y le hizo reclamo por tema pendiente: “Nunca me ha dicho que no”

Marcelo Cezán logró consolidarse como una de las figuras más queridas y reconocidas de la televisión colombiana gracias a una carrera construida con disciplina, talento y cercanía con el público. A lo largo de los años, su experiencia en distintos formatos y su personalidad frente a las cámaras le permitieron ganarse un lugar destacado dentro de la industria del entretenimiento nacional.

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Su trayectoria profesional ha estado acompañada por el respaldo de miles de seguidores, quienes han admirado no solo su trabajo como presentador y actor, sino también la imagen que ha proyectado fuera de los escenarios. Su carisma y profesionalismo fueron factores clave para mantenerse vigente y conectar con varias generaciones de televidentes.

No obstante, el interés de los fanáticos no se ha limitado a su faceta artística. Con el paso del tiempo, muchos han mostrado curiosidad por conocer detalles de su vida personal, especialmente de su entorno familiar, que suele compartir en algunos momentos a través de redes sociales y entrevistas.

Por tal motivo, recientemente, las miradas de los curiosos se posaron en un inesperado momento que vivió Marcelo Cezán con Diva Jessurum en Bravíssimo, precisamente por un asunto relacionado a su vida.

La famosa presentadora estuvo conversando con el vallecaucano y con Mónica Molano acerca de Se dice de mí y el extenso camino que había recorrido con muchos famosos. Allí fue cuando salió un comentario particular por parte del actor, quien no ocultó la picardía por el asunto.

El conductor de televisión, al escuchar sobre esta historia, soltó una apreciación con humor, asegurando que su colega llevaba mucho tiempo detrás de él para que protagonizara uno de los capítulos del formato de Caracol televisión.

“Me estás coqueteando para que yo haga un Se dice de mí”, dijo con gracia ante cámaras el pasado 14 de junio.

“Te llevo persiguiendo por años”, respondió la presentadora.

En cuanto a la petición a Cezán, la celebridad indicó que nunca recibía respuestas negativas ni positivas de esta idea, por lo que quedaba en desconcierto total sobre si se dejaría enfocar uno de estos espacios.

“Llevo 11 años persiguiendo a Marcelo Cezán y, lo peor de todo, es que nunca ha dicho que no, pero jamás me ha dicho que sí”, relató.

Molano tomó la palabra y afirmó que su compañero era muy ocupado, por lo que tal vez era cuestión de compromisos. Diva Jessurum no se quedó callada e indicó que eso era una excusa, por lo que no le creía.

“Ese cuento no me lo creo porque cuando yo también no quiero dar entrevistas digo que estoy muy ocupada”, concluyó.