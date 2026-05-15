Diva Jessurum habló del angustiante momento que vivió tras descubrir que tenía cáncer: “No estoy para darle lástima a nadie”

Diva Jessurum se consolidó con el paso de los años como una de las periodistas de entretenimiento más reconocidas de Colombia. Su presencia en la televisión nacional la llevó a convertirse en el rostro principal de programas como Se dice de mí y Expediente final, espacios en los que aborda historias relacionadas con celebridades, sucesos impactantes y momentos que marcaron al país.

Diva Jessurum recordó a Yeison Jiménez con nostálgico mensaje tras cuatro meses de su muerte: “Te extraño más de lo que imaginé”

Gracias a su profesionalismo y trayectoria, la comunicadora logró posicionarse como una de las presentadoras más destacadas de la televisión colombiana, llamando la atención por su estilo, carisma, experiencia y evolución en distintos proyectos. Además, cada una de sus apariciones públicas suele generar comentarios positivos entre usuarios de redes sociales, quienes destacan constantemente sus cambios y nuevas facetas profesionales.

Recientemente, Diva Jessurum abrió su corazón al compartir uno de los testimonios más personales de su vida. Durante una conversación con Vanessa de la Torre en el pódcast Geniales y mayores que yo, la presentadora habló sobre los difíciles momentos que enfrentó a nivel personal mientras consolidaba su carrera en los medios de comunicación.

En la entrevista, la periodista reveló detalles relacionados con su diagnóstico de cáncer, el dolor que significó perder dos embarazos y las afectaciones emocionales que le dejaron distintas traiciones personales en medio de su etapa de mayor reconocimiento profesional.

Al abrirse sobre la enfermedad que la golpeó, Diva Jessurum fue enfática en que todo cambió en su mundo cuando fue hallado el cáncer en su seno y tuvo que afrontarlo en soledad, pues no quería que nadie hiciera parte del proceso por la forma en la que lo manejaban.

“Sentía que lo tenía todo, y era así, que tenía hasta cáncer. La vida me sorprendió, pero yo sorprendí a la vida al decirle: ‘Me regalaste un cáncer, pero lo que me regalaste fue una serie de aprendizajes enormes”, dijo al inicio.

Al contar sobre cómo lo halló, la presentadora puntualizó que inició como una incomodidad, aumentando esta sensación al punto de que ya no se sentía bien.

“Lo descubrí porque tenía un dolor, una incomodidad en el seno. Trato de ser muy cuidadosa con mi salud, pero los médicos me decían que todo estaba bien. A tres médicos fui y me dijeron que no tenía nada”, dijo.

“El tiempo pasó y seguía incómoda... hasta que una noche siento como unos rayos, como un tigre que me rasguña. Empecé a orar y a pedirle a Dios que eso no era malo. Me fui al médico, me hicieron exámenes, y me mandaron a hacer una biopsia”, agregó.

Un familiar se puso en contacto con ella y tuvo que regresar a Barranquilla, donde el médico, creyendo que ya sabía del diagnóstico, le arrojó la información y la dejó en shock.

“Me dijo: ‘Como sabes que tienes cáncer triple negativo etapa dos’... el médico creía que mi primo me había dado toda la explicación. Nadie me había dicho nada. Me dijo: ‘Lo tuyo es gravísimo, es terrible’”, comentó.

“Me estrellé en el carro. Tuve que hacer una pausa en mi vida. Estaba anestesiada, llamo a una amiga que tuvo cáncer y me comenzó a decir que ‘me iba a morir, que era terrible, que era la muerte’”, contó, asegurando que frenó a dicha persona por lo mucho que la alteró.

En otra llamada, mientras le sacaban sangre, la famosa habló con otra amiga y allí entendió que no le interesaba que su tema quedara en boca de nadie. Allí tomó la decisión de afrontar esto sola, ocultándolo de todos aquellos que pudieran alegrarse o verlo con “pesar”.

“No estoy para darle lástima a nadie, tampoco estoy para que el que no me quiera se alegre. Lo lidié absolutamente sola, sola en este mundo. El cáncer no es la enfermedad, es lo que te queda como consecuencia... calva hasta la rodilla”, afirmó.

“El mundo de la farándula es cruel, tenemos que ser lindas, ser exitosas, estar bien vestidas, estar igual siempre a cuando estamos frente a cámara”, concluyó, refiriéndose a cómo la industria moldea todo para que las mujeres estén bajo estándares.

Actualmente la presentadora sigue cuidándose y sanando su cuerpo.