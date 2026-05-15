¿Cómo estacionar una camioneta en reversa? Esta es la guía para convertirse en experto

Saber estacionar un vehículo hace parte de los detalles que aprende un conductor durante su examen de preparación para sacar la licencia. Sin embargo, en el día a día hay parqueaderos que pueden significar un reto.

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A mayor tamaño del vehículo, más práctica se necesitará para estacionar en reversa. El conductor debe dominar habilidades como la maniobra de retroceso o medir las distancias.

Debido a las dudas de sus clientes, Kia sacó una guía para ayudar a todos los que tienen dudas en este punto. La marca surcoreana explicó que la serie de consejos iba dirigida a conductores de camionetas tipo SUV o de pick-ups.

El primer paso a la hora de estacionar en reversa es colocarse en la posición correcta antes de ingresar. Para ello, es necesario acercarse al lugar respetando las normas y ubicar la camioneta al lado derecho del carril. En caso de que el espacio esté hacia la izquierda, es importante activar las direccionales para indicar a otros conductores la maniobra.

Una vez el vehículo esté posicionado, viene una fase clave: evaluar el espacio disponible. El conductor debe avanzar unos metros más allá del lugar de estacionamiento y verificar que el espacio cuente con un área suficiente, no tenga obstáculos, columnas, bordillos u otros vehículos mal posicionados alrededor.

El tercer paso es detener la camioneta y empezar a retroceder con calma, sin ceder a la presión de otros conductores o bocinas en el parqueadero. Realizar este punto con tranquilidad mejora la precisión de la maniobra.

“Cuando el parachoques trasero esté alineado con el auto adyacente al espacio, frena por completo y coloca la marcha en reversa”, explicó Kia.

En este momento, la marca recomienda usar los espejos de forma estratégica. Con el derecho se puede monitorear la esquina trasera de la camioneta y cuidar la distancia de otros carros. Con el izquierdo, se pueden evitar colisiones y roces.

Estacionarse en reversa es una habilidad aprendida para los conductores. Foto: Getty Images

¿Cómo terminar la maniobra de estacionamiento?

El quinto paso señala que el conductor debe retroceder despacio y girando el volante a la derecha. Si en algún momento parece que la camioneta se va a chocar, es necesario detenerse, avanzar unos centímetros, girar a la izquierda e intentarlo nuevamente.

“Repite la acción, y si todavía no entra, sigue realizando estas maniobras hasta que veas que tu vehículo ya casi ingresa al espacio. No te olvides de revisar con frecuencia los espejos para confirmar que no estás por rozar otro carro”, agregó Kia.

En caso de que el vehículo cuente con sensores de reversa o cámaras, estos deben estar activos para que las alarmas avisen de cualquier objeto cercano. Es importante conocer las medidas del auto y tener en cuenta cómo afectan a los vehículos alrededor.

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El sexto paso es corregir el ángulo de la camioneta y alinearse. Una vez esté centrada, se endereza el volante y se retrocede hasta que quede en línea con los demás automóviles parqueados.

Por último, se verifica que la parte delantera no sobresalga y que el lado trasero no haya impactado con algún bordillo. Las referencias visuales como líneas o columnas ayudan a calcular la distancia. Para terminar la maniobra con seguridad, se apaga el vehículo y se pone la palanca en la posición de estacionamiento.